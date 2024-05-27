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欠稅就扣走 車主為保車立繳

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市張姓女子未繳426筆共5萬多元罰鍰等費用，行政執行署宜蘭分署要查封她的汽車時，她才表示願意分期繳納才保住車子不被拍賣。圖／宜蘭分署提供
基隆市張姓女子未繳426筆共5萬多元罰鍰等費用，行政執行署宜蘭分署要查封她的汽車時，她才表示願意分期繳納才保住車子不被拍賣。圖／宜蘭分署提供
基隆市政府、行政執行署和監理機關在基隆成立「汽車欠稅就扣走」群組，整合路邊停車格收費、欠繳稅費罰鍰車輛資訊，發現須查封車輛便執行。基隆市稅務局近1年共查獲欠稅15筆，行政執行官近期也查封各欠4、500筆通行費、停車費和罰單的2輛車，車主為保住愛車，只好馬上辦理分期繳納。

稅務局表示，透過這項機制加強欠稅、罰鍰等案件執行，去年6月12日至今年3月31日共查獲欠稅15筆，稅額151萬949元，陸續已有11筆起徵，金額25萬2840元。

宜蘭分署近期也經由這個機制，成功追繳2筆欠繳費案件。張姓女子欠繳426筆交通罰鍰，其中337筆是未繳通行費，罰鍰總金額逾5萬元。宜蘭分署清查她名下僅汽車可供執行，4月30日得知車停在基隆市信一路車格，基隆辦公室行政執行官馬上執行查封。張女趕到現場承諾分期繳納，車子才未被拖吊保管及拍賣。

張姓男子欠繳停車費及逾期繳費罰鍰共521筆16萬多元，宜蘭分署多次通知出面置之不理。執行官發現張男在中部工作，名下廂型車5月卻在基隆市區多處地點停放，還是未繳費。查出車子是在基隆開餐廳的張妻使用，5月20日發現車子停在餐廳門口，前往查封並拖吊時，張妻立即前往宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，才保住車子不至淪為法拍標的。

基隆 宜蘭

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