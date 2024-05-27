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看護涉虐打身障少年 家屬提告

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣竹東鎮一名15歲少年因患有身心障礙難以言語表達，家人聘請外籍看護協助照顧，未料竟從監視器畫面發現看護多次徒手毆打孩子。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣竹東鎮一名15歲少年因患有身心障礙難以言語表達，家人聘請外籍看護協助照顧，未料竟從監視器畫面發現看護多次徒手毆打孩子。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣竹東鎮一名15歲少年因患有身心障礙難以言語表達，家人聘請外籍看護照顧，未料竟從監視器發現看護多次毆打、腳踢，寒冬時還不讓孩子著衣等。少年家屬前天驗傷並至警局提告，該看護坦承犯行，新竹縣政府社會處指出，若調查屬實，將依兒少法裁處看護6萬元以上、60萬以下罰鍰。

少年家長鍾姓男子控訴，今年2月天冷，孩子半夜突然大吼大叫，他透過家中監視器找原因，竟發現聘雇的印尼籍看護將孩子衣服脫光，甚至動粗，他找來仲介協調並開出警告單，要看護不得再犯。

依家屬提供的監視器影像顯示，印尼籍看護將沒穿褲子的少年推進衣櫃，少年疑遭到撞擊，出來後一直扶著頭，還有影像拍到看護張嘴咬、用腳踢，甚至還掌摑，將人推倒在地。

鍾姓家長說，該名看護遭警告後並未收斂，竟特意選在監視器死角對孩子動粗，還用棉被遮掩踹踢等行為。前天他將過程PO上臉書社團「爆料公社」引發熱議，並到竹東分局報案提告。

據了解，遭虐少年驗傷後有頭臉、右手背與後背擦挫傷、左胸挫傷等傷勢，因監視器完整拍下施虐過程，印尼籍看護坦承犯行。記者撥打該人力仲介公司多通皆無人接聽。

新竹縣社會處指出，社會處與家防官針對此案保持密切聯繫，若案家需要保護性社工、身障資源介入的部分，社會處均會積極協助、提供服務。

外籍看護 新竹 監視器

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