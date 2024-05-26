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抱嬰搭遊園巴士慘滑倒 孕婦粉碎性骨折…法院判六福村賠207萬元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

彭姓孕婦2021年至新竹六福村主題遊樂園遊玩，從遊園巴士下車時滑倒，導致左側遠端脛骨及外踝粉碎性骨折，彭婦事後向六福村求償110萬，並依消費者保護法請求1倍懲罰性賠償金。新竹地院審理認為事故現場地面不平整，確實極易使人滑倒，判賠103萬餘元，加上1倍懲罰性賠償金，合計應賠償207萬元。

彭女控訴，2021年11月4日她至六福村乘坐遊園巴士，抵達目的地時因下車處地面為黃土，摩擦係數低，加上六福村未鋪設容易站立、行走以避免滑倒的材質，且未督促司機或隨車人員提醒乘客注意下車安全，亦未設置明顯警告標語，導致她摔倒並受傷，事後求償包括醫療、看護、工作損失、精神慰撫金合計110萬，並依消保法規定，請求損害額1倍的懲罰性賠償金。

六福村則稱，彭婦下車時手抱嬰兒又懷孕，可能於下階梯時因重心不穩、單腳無法支撐而跌倒；或因嬰兒阻擋視線，看不到地面，憑感覺下車而踩空跌倒，彭女是因個人異常因素跌倒，並非於踩踏地面時滑倒，聲明拒賠。

法官勘驗現場照片，發現彭女倒臥在地，其腳底著地處地面並不平整，凹陷處並堆積黃土、沙子、碎石、落葉等雜物，確實極易使人滑倒。六福村為國內知名遊樂園，消費人數眾多，跨越各年齡層，依一般社會大眾合理期待，屬老幼婦孺皆宜環境，應於遊園巴士下車處地面保持平坦、無障礙，避免消費者下車時發生危險。園方抗辯不可取。

法官審酌彭婦於事故發生時懷有身孕，因傷勢須專人照顧逾5個月，六福村則係國內知名企業，旗下有各大品牌，實收資本額高達19億元，判賠彭女103萬餘元，加上1倍懲罰性賠償金，合計應賠償207萬元。

彭姓孕婦2021年至新竹六福村主題遊樂園，搭乘遊園巴士時下車滑倒，導致左側遠端脛骨及外踝粉碎性骨折，新竹地院判賠103萬餘元，加上1倍懲罰性賠償金，合計應賠償207萬元。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影
彭姓孕婦2021年至新竹六福村主題遊樂園，搭乘遊園巴士時下車滑倒，導致左側遠端脛骨及外踝粉碎性骨折，新竹地院判賠103萬餘元，加上1倍懲罰性賠償金，合計應賠償207萬元。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影

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