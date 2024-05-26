桃園「猴群」清晨占道飆車競速！警出動快打到場開11張罰單
桃園市觀音區大潭電廠一帶今清晨聚集大量改裝汽機車，占用道路飆車競速，警方獲報後出動交通快打警力，趕到現場時人群瞬間鳥獸散，對此警方攔檢舉發逆向行駛1件及闖紅燈10件等交通違規，其餘違規騎士將調閱監視器通知到案。
大園警方今清晨6點17分接獲民眾報案，觀音區桃科園區環南路停車場旁有汽機車群聚，疑似在競速飆車，警方獲報立即通報線上交通快打警力到場，周遭人車見狀紛紛駛離，警方攔檢舉發逆向行駛1件及闖紅燈10件等交通違規，其他涉嫌競速機車騎士，將調閱監視錄影畫面，儘速通知到案說明，並依公共危險罪嫌偵辦。
另外大園警分局表示，今執行防制危險駕車時段，共舉發無照駕駛、遮蔽號牌等交通違規共22件，警方將持續加強防制危險駕車勤務，以維護交通安全，另針對經常競速路段會加強巡邏攔查，遏止危駕行為。
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