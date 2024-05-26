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彰化男為詐領租屋補助 誣告房東偽造租約 這下糗大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣郭姓男子為請領租金補助，涉嫌在2016年間偽造租約，以提高租金方式，向縣府詐領補助，郭被判刑9月確定，但郭為求翻案，謊稱該租約是由林姓房東之子所偽造，企圖讓林男受到刑事處分，檢方調查後，認證據不足不起訴，郭仍堅持提告，林男提出誣告告訴，二審駁回上訴，判刑9月徒刑。

判決指出，彰化縣郭姓男子向林姓男子的父親租屋，每月租金1000元，郭為請領縣府租金補助，涉嫌在2016年間，在原始租屋契約上變造租金，將該年1月1日至4月30日，收取的租金「肆仟元」變造為「壹萬肆仟元」，同年5月1日至12月31日，收取的租金從「捌仟元」變造為「貳萬捌仟元」，成功詐得補助1萬500元，林男父親後來身故，郭還拿著偽造租約要求林賠償，林發現後報警提告。

郭男後來在2017年間被依偽造文書罪，判刑9月確定，可易科罰金27萬元，不過郭為了翻案卸責，明知租約是自己所偽造，但仍在2021年5月間，前往彰化縣警局快官派出所，對林男提出偽造文書告訴，指控林父是將三合院房間以每月3500元代價租給他，林未取得父親同意，又跟他重新簽約，把租金漲到4500元，偽造新契約。

不過檢方調查後，認為事證不足，處分不起訴，但郭仍基於誣告犯意，在同年11月間，又前往彰化縣警局泰和派出所提告，檢方偵查後，仍處分不起訴。

台中高分院審理此案時，仍採取一審認定，認為郭男涉犯偽造文書罪，已經法院判決定讞，判刑9月，而且在2019年8月執行完畢，然而郭卻不知警惕未記取教訓，事隔不到2年時間，即又對林男提出偽造文書告訴，而且顯然是以誣指的內容讓林男受到刑事處分，認定構成誣告罪，且構成累犯，依法判刑9月，仍可上訴。

彰化縣郭姓男子為請領補助，涉嫌偽造文書，郭事後指控房東之子偽造文書，二審認定郭誣告，判刑9月。圖／本報資料照
彰化縣郭姓男子為請領補助，涉嫌偽造文書，郭事後指控房東之子偽造文書，二審認定郭誣告，判刑9月。圖／本報資料照

偽造文書 提告

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