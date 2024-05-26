娃娃機擺「裸胸女公仔」2天 台主慘吃官司
桃園一名36歲男子為了促進經營的夾娃娃機台生意，在機台內擺放一盒「裸胸女性公仔」吸引民眾投幣消費，結果才放2天，卻接到警方通知說明，對此男子慘吃官司，桃園地院依犯公然陳列猥褻物品罪，處呂男罰金新台幣3千元，得不償失。
桃園一名36歲呂姓男子在楊梅區經營夾娃娃機台，今年2月21日前後，呂男在機台內擺放女性裸露胸部的公仔商品，吸引消費者以投幣選物方式購買或是觀賞，結果警方在2天後的中午12點多發現，通知呂男到案說明。對此呂男在警詢時坦承擺放裸胸公仔，遭檢警依違反刑法公然陳列猥褻物品罪嫌起訴。
對此桃園地院法官審理，呂男對於夾娃娃機所陳列的物品未謹慎選擇，猥褻物品未採取適當的安全隔絕措施，將猥褻物品公然陳列在不特定人得以見聞的夾娃娃機內，有礙社會善良風俗，所為應予非難。
考量呂男犯後坦承犯行，已有悔意，且陳列猥褻物品僅1個，陳列僅有2天，期間甚短，最終依犯公然陳列猥褻物品罪，處呂男罰金新台幣3千元，如易服勞役，以新台幣1千元折算1日。至於女性裸露胸部公仔商品1個（盒裝）則沒收。
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