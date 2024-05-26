高雄鳳山惡霸出獄又打傷人 遭收押竟求交保「出來討債」
高雄鳳山區58歲陳姓男子出監後橫行街頭，不僅擅闖民宅拿東西還會騷擾店家，今年1月27日陳男持圓鍬打傷人後，居民怕他再鬧事，連署至院檢後成功收押陳男，法院速審後依傷害罪判陳男1年徒刑，目前在押中，陳卻要求交保，稱他要「出來討債」，法院擔心他再鬧事，駁回他請求。
陳男有多件刑案判刑紀錄，進出監獄多次，出監後繼續橫行鄰里，動輒揮刀恐嚇店家、追殺里民，被地方視為頭痛人物，陳多次被逮，鄰居擔心他會繼續犯案，過去就曾連署陳情院檢，成功讓法院收押，並被判刑入監。
沒料陳去年10月出獄後再度橫行鳳山區，今年1月27日下午3時許，陳男酒後和好友起口角，竟持圓鍬攻擊對方後腦勺，友人負傷逃跑至鳳松路近建國路口才脫離，送醫急救後無生命危險。
警方獲報後到案發現場，發現動手行凶者為地方頭痛的陳男，警方將陳男逮捕後，依殺人未遂罪嫌移送法辦。
陳男遭逮後，里民想起遭陳男欺壓的過去，決定不再隱忍，趁警方將他移送時發起連署，希望法官、檢察官看到里民恐懼，將陳男收押，後來檢方認為陳有反覆實施傷害之虞，成功向法院聲押獲准。
陳男經起訴後，法院也速審速結，5月中依傷害罪判陳男1年徒刑，從移送、起訴到審結，陳男均在押，但他日前卻主張友人欠他債務，希望以3萬元讓他交保出來「討債」。
高雄地院審理時，法官發現陳男有竊盜、強盜、傷害、殺人未遂等前科，不僅在監外有多次傷害犯行，甚至在監獄執行期間還動手傷人。
法官認為，陳男此次出監3個月又犯傷害罪，因此案宣判後，仍有上訴或執行可能，考量陳有反覆實施傷害犯行之虞，駁回他交保聲請，讓他繼續待在看守所內。
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