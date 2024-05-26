521筆停車費、罰單沒繳還續停霸王車 使出這招就屈服了

基隆市政府、行政執行署和監理機關在基隆成立「汽車欠稅就扣走」群組，整合路邊停車格收費、欠繳稅費罰鍰車輛資訊，發現須查封車輛便執行。基隆市稅務局近1年共查獲欠稅15筆，行政執行官近期也查封各欠4、500筆通行費、停車費和罰單的2輛車，車主為了保住自己的車，都馬上辦理分期繳納。

基隆市稅務局、交通處、市警局和公路總局台北市區監理所基隆監理站去年起合作，組成「汽車欠稅就扣走！」專案小組，透過線上整合路邊停車格收費資訊、行政執行署宜蘭分署欠繳稅費罰鍰車輛資訊，發現欠繳使用牌照稅、燃料費、交通罰鍰及停車費車輛後，評估須查封或查扣便執行，落實租稅正義及交通正義。

稅務局表示，透過這項機制加強欠稅、罰鍰等案件執行，去年6月12日至今年3月31日共查獲欠稅15筆，稅額151萬949元，陸續已有11筆起徵，金額25萬2840元。

宜蘭分署近1個月也經由這個機制，成功追繳2筆欠繳費案件。張姓女子共欠繳426筆交通罰鍰，其中337筆是未繳通行費，罰鍰總金額超過5萬元。宜蘭分署清查她的名下僅汽車可供執行，4月30日得知停在基隆市信一路停車格，基隆辦公室行政執行官馬上執行查封。張女趕到現場承諾分期繳納，車子才未被拖吊保管及拍賣。

張姓男子欠繳停車費及逾期繳費罰鍰共521筆16萬多元，宜蘭分署多次通知出面置之不理。執行官發現張男在中部工作，名下廂型車5月卻在基隆市區多處地點停放，還是未繳費。查出車子是在基隆開設餐廳的張妻使用，5月20日下午發現車子停在餐廳門口，前往查封並拖吊時，張妻前往宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，才保住車子不至淪為法拍標的。