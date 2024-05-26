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好市多經理控「被離職」 提告討工作 意外揭高額補償金

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

好市多一名月薪13萬元的馬姓採購經理被以不適任為由解聘，並要求馬簽下自願離職書，事隔2年後，馬指控好市多強迫離職，提告爭取復職，但好市多反控馬已領取353萬元優惠離職金，事後卻提告形同毀約，反訴要馬姓經理還錢，兩方互告後，一、二審法官均認為兩造聲請無理由，均駁回兩方主張，可上訴。

判決指出，馬姓經理自2005年起就在好市多任職，一路晉升至採購經理，每月薪水近13萬元；2019年間，好市多要求馬姓經理簽下自願離職書，同年7月2日便將馬解聘，隨即拿走門禁卡、識別證，要求馬姓經理離開公司。

馬姓經理簽下離職申請書後，黯然離開任職14年的公司，事隔2年後，馬主張當時他希望有辯解的機會，但好市多卻不理會，他離職是未經合法終止，提告要求好市多讓他復職，並從2019年7月起至他復職日當天，每月賠償他應領的月薪。

好市多挨告後另提起反訴，指控會解雇馬姓經理是他表現不符期待，已多次進行輔導和調動工作，但依舊沒有變好，當時與馬簽下離職申請書後，也給付353萬元優惠離職金，並強調馬必須放棄訴訟跟請求，如今馬卻反告公司，依當時兩方契約規定，馬明顯違約，應歸還353萬8752元。

高雄地院審理時，法官認為馬姓經理於自願離職書謄寫的訴求，僅是對任職期間的勞雇歧見表達不滿，且並無具體表明「不同意」等意思，且若馬不同意，拒簽離職書即可，可見他已接受好市多提出的優惠離職金，兩方應屬合意終止勞動契約。

至於好市多反訴主張部分，法官則認為好市多給馬姓經理的353萬8752元，計算細項是以資遣費、競業禁止補償金為依據，若限制馬的訴訟權利，恐有違公平原則，應認顯失公平而無效，認定馬姓經理、好市多請求均無理由，駁回兩方主張。

馬姓經理、好市多不服均提起上訴，高雄高分院審理後，合議庭認定一審見解無誤，均駁回好市多、馬姓經理上訴。仍可再上訴。

好市多外觀。本報資料照片
好市多外觀。本報資料照片

好市多 離職

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