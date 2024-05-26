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竹崎鄉代賄選案戴嘉宏無罪確定 獲刑事補償16.4萬

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義竹崎無黨籍鄉代戴嘉宏被控於民國111年因違反選罷法被起訴，最後判決無罪確定；戴男因本案遭羈押41天而聲請刑事補償，嘉院日前判決每日補償4000元共16萬4000元。

戴嘉宏於111年間擔任嘉義縣竹崎鄉灣橋村長時，因欲參選竹崎鄉民代表，同年8月間以舉辦灣橋村鄰長聯誼餐會名義，在社區活動中心舉辦餐會，並支出餐費2萬元，邀請鄉親參加，並在餐會中表明參選鄉代，請求投票支持，被控涉嫌違反公職人員選舉罷免法。

戴嘉宏被控違反選罷法案件，因認為參與餐會鄉親大多不知由何人出資請客，且現場仍有其他候選人一同拜票，難以認為有行賄、投票權人有受賄犯意，因此，案件經嘉義地院判決無罪；嘉檢上訴，經高等法院台南分院判決駁回上訴而告確定。

嘉義地方法院刑事補償決定書指出，戴嘉宏在偵查期間，於111年9月23日經檢察官聲請羈押，於同年月24日經嘉義地院裁定羈押，至同年11月3日准予交保停押，共遭羈押41日；戴嘉宏依法，向嘉義地院聲請刑事補償。

嘉義地方法院受理後，審酌戴嘉宏因遭羈押期間受身心痛苦，以及因而失去人身自由，且所受財產上損害、名譽、信用等人格權減損等，同時參考生活水準、物價指數等一切情狀，認以每日補償4000元為適當，因遭羈押41日，准予補償16萬4000元；如不服，可經嘉義地院向司法院刑事補償法庭聲請覆審。

嘉義 投票 選罷法

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