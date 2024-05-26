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台南安平觀夕平台改裝車噪音擾人 開罰24件最重9600元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區觀夕平台等觀光景點成為夏日夜間休憩的好去處，但因部分駕駛人任意改裝車輛、拉轉油門，於路段中高速行駛發出噪音，嚴重影響與附近居民安全與安寧。安平警方昨晚在漁濱路執行「環、警、監」聯合稽查專案勤務4小時，依違反道路交通管理處罰條例開單舉發18件，環保局依噪音管制法舉發6件、召回1件。

這次聯合稽查總計攔查汽車35部、機車134部，共計169部。其中警察依道路交通管理處罰條例第16條舉發4件、第18條舉發11件及無照駕駛3件，環保局依噪音管制法舉發6件、召回1件。

警方說，違反道交條例16條的4件是擅自更改或增減頭燈「以外」的燈光或設備，例如方向燈、尾燈、排氣管或消音器等，可罰900~1800元；18條的11件是擅自更改「頭燈、車身」，但卻沒有向監理單位檢驗和辦理變更登記，會罰2400~9600元比較重。

改裝汽機車噪音擾人，安平警方和環保單位執行專案，4小時開罰24件違規。記者黃宣翰／翻攝
改裝汽機車噪音擾人，安平警方和環保單位執行專案，4小時開罰24件違規。記者黃宣翰／翻攝

噪音 環保局 頭燈

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