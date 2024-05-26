就是不想當兵！役男躲到越南外婆家不歸國 法官判4月

家住桃園市陳姓役男去年6月中旬本應依陸軍常備兵役軍事訓練徵集令通知，向觀音區公所報到，卻於前年2月上旬申請短期出境至越南外婆家，原定同年6月初即應返國卻遲遲未歸，雖經陳父要越南妻轉告，陳男仍不理會，桃園地檢署依妨害兵役治罪條例聲請簡易判決，桃園地院審結，依妨害兵役治罪條例的妨害徵集罪，判處徒刑4月，得易科，可上訴。

判決事實指出，92年次陳男為役齡男子於2022年2月9日申請短期出境後，明知依規定，應於同年6月9日前返國，但他出境後即未再返國，經桃園市政府觀音區公所2023年5月30日送達桃園市2023年第e0175梯次陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，通知陳男應於同年6月13日上午8點10分至公所集合，前往嘉義中坑陸軍步兵第257旅報到服役，並由陳父簽收。

詎料，陳男竟意圖避免常備兵徵集，經陳父聯繫陳母阮氏協助轉知兒子後，陳仍表示不願回台，亦未於指定時間前往上開地點集合，無故逾入營期限5日，未向收訓單位陸軍兵旅第257旅報到，遭桃園市政府移送法辦。