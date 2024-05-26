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鄰居夜半噪音「測不到」 法官裁不罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南簡易庭向環保局查詢現場稽查結果，該局回覆當時未聽到有播放重低音音樂產生噪音擾人情事，再加上警方訪查鄰居對其感受不相同，法官裁定不罰。圖／本報資料照
台南簡易庭向環保局查詢現場稽查結果，該局回覆當時未聽到有播放重低音音樂產生噪音擾人情事，再加上警方訪查鄰居對其感受不相同，法官裁定不罰。圖／本報資料照
台南余姓男子因工作須輪班，鄰居控訴他半夜開門、洗澡，播放音樂，噪音擾人，向環保局及警方檢舉，警方認違反社會秩序維護法處罰鍰三千元。余喊冤年初已在窗戶、冷氣口加裝海綿隔音，台南地院台南簡易庭以環保局現場稽查未發現噪音，撤銷原處分，裁定不罰。

余說，因是輪班技術工，作息日夜顛倒、不固定，鄰居曾反應他回家開門及半夜洗澡聲音太大聲，所以今年年初將前後房間的窗戶及冷氣口，加黏高密度海綿隔音。他表示，未長時間製造噪音，也未曾接到環保局通知噪音檢測。

台南市警五分局據報後，查訪余宅隔壁的楊姓住戶及斜對面黃姓住戶，認他於去年十月十三日在房屋播放重低音音響，製造噪音，妨害公眾安寧。警方依違反社會秩序維護法第七十二條第三款「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」規定處罰鍰三千元。余不服處分，聲明異議。

台南簡易庭認為，黃於查訪時稱「有聽到重低音，半夜也有聽到，幾乎是放整天的。」，與楊所述「有聽到一點點聲音，但沒有很大聲。」並不相合。同時，依王姓檢舉人的詢問記錄，指環保局曾於同年五月九日至該房屋現場稽查，也未發現有重低音的噪音妨害安寧情形。

法官依職權向環保局查詢，該局回覆「稽查當時未聽到有播放重低音音樂產生噪音擾人情事。」，因難以認定余違法，除撤銷原處分外也不罰。

台南 噪音 環保局

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