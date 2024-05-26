弄丟真槍買假槍偽充遭記過 連長告輸

陸戰新訓中心前年第一梯次教召前晚，聯合械庫內一把四五手槍不翼而飛，營長林家葳獲知後，竟指示四名連長合購仿真槍入庫偽充，但紙包不住火，年初包括林等四人先遭判刑。去年四月，海軍重懲，連長鄭年宏被記大過一次，鄭認為處分過重，提訴願遭駁後，改提行政訴訟，高雄高等行政法院判敗訴。

屏東地檢署起訴指出，陸戰新訓中心第二營前年二月七日至三月四日、執行教召任務整備期間，因怠於清點不慎遺失一把四五手槍，直到教召前一天才發覺，而這把國軍用槍消失一年多，尚未尋獲。

今年一月，屏東地院依偽造文書等罪判營長林家葳與連長陳佑瑄、鄭年宏、李文翟等人一年四月至十月不等徒刑，緩刑二年，分別支付公庫二萬至九萬不等罰金。

而去年四月，海軍召開懲處人事評議會，從軍廿二年的林家葳被記二大過二小過，從軍十年的鄭年宏處分最輕，記大過一次，但他認為，當下有立即通報營長，無法認同人評會以「怠忽職守」處分他。

鄭說，一來他非遺失槍枝的第五連主官；二來，雖明知林家葳指示以仿真槍偽充隱瞞，但他僅配合參與偽冒過程，違失情節較遺失槍彈輕。不過，屏檢查出仿真槍為連長四人共謀購入，且聯合械庫鑰匙為輪流保管，皆負保管之責。

高高行認為，鄭身為主官應熟稔規定，即使是上級指示也應據實回報；鄭未再通報指揮官，致使回報機制完全停擺，不能免除責任。人評會記大過並無違誤，判鄭敗訴。