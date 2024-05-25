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台中古井嬰屍案 生父良心不安自首坦承…又翻供改口否認殺嬰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中東勢區謝姓男子和柯姓女友生下1名健康男嬰，竟由柯將小孩沈入浴缸溺死，再裝袋丟入古井棄屍，謝半年後良心不安自首，連同柯女都被依殺人罪嫌收押、起訴；謝坦承犯行近日又改口否認殺嬰，不服聲請停止羈押被駁提抗告，法院以他翻供讓案情更不明朗，仍有羈押必要裁定駁回。

檢警調查，謝男、柯女（均30歲）交往懷孕，柯2022年10月檢查發現已懷胎8周，她和謝討論後一度想做引產手術也曾去諮詢，但最終沒拿掉小孩。柯女2023年5月26日腹痛羊水破裂，緊急通知謝男到她家幫忙接生，並在浴室產下1名四肢正常、啼哭的男嬰，過程都沒報案。

但男嬰才剛出世，柯女竟向謝男表示「不願留下小孩」，謝則打開水龍頭將浴缸注滿水，狠心將男嬰放入浴缸，任由兒子沈入水中溺斃，再將遺體、胎盤等裝入垃圾袋，先是拿回自己位於豐勢路租屋處神明廳暫放，隔天再整袋丟入後方古井中。

謝男事後良心不安，今年1月12日主動赴東勢派出所自首，坦承和女友殺嬰棄屍過程，警方也從水井打撈出垃圾袋，勘驗才發現裡頭有具「糊狀嬰屍」，檢方隨將謝、柯聲押獲准，5月8日偵結依殺人罪嫌起訴2人，全案移審台中地院後裁定繼續羈押。

謝聲請停止羈押被駁後提抗告，主張他坦承所有罪刑、交付對話證據，也配合法院調查、測謊，當初也是選擇自首並查過相關刑責，沒有串滅證、逃亡理由，因家裡母親罹癌需要他照顧，懇求法官讓他交保，之後都會準時到案開庭。

台中高分院查，謝涉犯成年人故意對兒童為殺人、棄屍等罪嫌，一審法官訊問時，謝僅坦承棄屍否認殺人，但仍有相關證據證明他嫌疑重大，所犯本刑10年1月以上徒刑，且謝在偵查、一審訊問內容中，針對有無共同殺人等，和柯女說法有重大出入。

二審指出，謝男起初於警詢、偵查及一審羈押庭訊問時，坦承殺嬰、棄屍，後又於一審訊問時改口否認殺嬰，辯稱原本男嬰會哭，後來不會哭，沒有呼吸心跳及動作了，已經死亡，他才會將男嬰放入有水的浴缸淹過他，否認殺人，其說詞和柯女南轅北轍，導致案情晦澀不明。

二審認為，為避免謝男有勾串證人之虞，且審酌他避重就輕辯詞，又涉犯重罪伴隨逃亡可能，加上全案仍有諸多疑點須釐清、共犯間對質調查，仍認有羈押必要，認為謝抗告無理由裁定駁回。

台中古井嬰屍案，謝姓生父原自首坦承殺嬰棄屍，後又改口辯稱沒有溺死兒子。圖／報系資料照
台中古井嬰屍案，謝姓生父原自首坦承殺嬰棄屍，後又改口辯稱沒有溺死兒子。圖／報系資料照

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