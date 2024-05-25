中尉輔導長貪圖小利…侵占全連新兵1.5萬元洗衣費 被查處送辦慘了

時任陸軍第十軍團蕭姓中尉輔導長，向全連102名新兵收取補繳的1萬5000多元洗衣費，事後得知價格沒調漲，不但沒將款項發回還侵吞入己，被連長質問還偽造廠商收據，仍遭憲兵隊查處送辦；法院比對軍方多人說法，認為蕭貪圖小利，依侵占、偽造文書等罪判他4月，可上訴。

檢方查，蕭男2022年2月16日起擔任該營區中尉輔導長，他和前任輔導長交接後，得知保險櫃內存有訓員志願役士兵的個人洗衣費用11萬7300元，後來因洗衣價目調漲，蕭沒等正式公知又疏未查證調漲日期，就根據價目計算得出每人應再補繳148元。

蕭同月18日公布後，命幹部收齊全連102人共1萬5096元補繳費用，後來月底又得知洗衣費根本沒有調漲，未料蕭卻沒有將該筆費用退還給所有訓員就侵占入己。

同年3月16日連長發現有異，要求蕭拿出洗衣費收據檢視，蕭怕事跡敗露又偽造收據，營造侵占的溢收款項有交給廠商，全案經憲兵隊移送檢方偵辦。

台中地院審理時，蕭否認偽造文書，辯稱長官告訴他發票不用繳回，才會認為可以在上面註記，目的是為後續退款用，一開始被連長問說是廠商寫的，是因為在公開場合被問，一時緊張口不擇言，沒有問造文書之意。

連長證稱，得知蕭在原單位帳目不清，才要求他交出收據查看，他質疑國字大寫金額不符持續追問，蕭先是說廠商寫的，後又改口自己寫的。