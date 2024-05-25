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鄰居控訴半夜開門、洗澡噪音擾人 他喊冤並稱已加海綿隔音獲不罰
余姓男子去年10月13日遭檢舉，在台南北區住處製造噪音，妨害公共安寧，警方調查後，認有違反社會秩序維護法行為處罰緩3000元。他喊冤是輪班技術工，作息日夜顛倒不固定，今年年初已在窗戶、冷氣口加裝隔音設備。台南簡易庭依環保局現場稽查未發現噪音，撤銷原處分，裁定不罰。
余說，並未長時間製造噪音，也未曾接到環保局通知噪音檢測。他說，因是輪班技術工，作息日夜顛倒不固定，鄰居曾反應他回家開門及半夜洗澡聲音太大聲，所以今年年初將前後房間的窗戶及冷氣口，加黏高密度海綿隔音。
警方查訪余宅隔壁的楊姓住戶及斜對面黃姓住戶，認余去年10月13日在房屋播放重低音音響，製造噪音，妨害公眾安寧。警方依違反社會秩序維護法第72條第3款規定行為，處余罰緩3000元。
然而，台南簡易庭認為，黃於查訪時稱「有聽到重低音，半夜也有聽到，幾乎是放整天的。」等語，與楊所述「有聽到一點點聲音，但沒有很大聲。」並不相合。
同時，檢舉民眾的詢問記錄，指環保局曾於同年5月9日至該房屋現場稽查，並未發現有重低音的噪音妨害安寧情形。
台南簡易庭也依其職權向環保局查詢，該局回覆「曾於2023年5月2日10時5分到場稽查，稽查當時未聽到有播放重低音音樂產生噪音擾人情事。」難以認定余行為有違反社會秩序維護法第72條第3款構成要件，撤銷原處分外，裁定不罰。
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