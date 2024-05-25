教召前「弄丟真槍」 驚呆！這群官買玩具槍充數 他喊冤

陸戰新訓中心於2022年教召前一晚，聯合庫房一把45手槍消失無蹤，林姓營長竟指示所屬四名連長共謀購置仿真槍入庫偽充；但紙包不住火，涉案5人因偽造文書罪遭判刑，營長被記2大過2小過處分，其中鄭姓連長被記大過1次，相較處分最輕，但他仍認過重，不服上訴至高雄高等行政法院，近日高高行判他敗訴。

判決書指出，陸戰新訓中心第二營2022年3月5日至18日，負責教召任務，當時（第五連至第八連）槍枝統一移至營區械庫，由四個連一同領用，但在教召前一晚，第五連一把45手槍竟遺失，且這把槍至今消失1年多還未尋獲。

鄭男服役7年擔任上尉階級主官，雖為第六連長並非遺失槍枝連的主官，而事發通報營長後，鄭明知林營長指示購買生存遊戲店仿真槍，延宕槍枝搜索，為錯誤決定，卻在林營長與其他3連長商議時默許，購入後心照不宣配合指揮部彈藥官等主官幹部隱瞞。

案經屏東地檢署調查後，將潘姓指揮官、林姓營長、陳姓、鄭姓、徐姓、李姓4名連長及丟槍的鄭姓教育班共7人，依涉犯陸海空軍刑法、刑法偽造文書罪嫌起訴。另外5名則給予緩起訴，以啟自新。屏東地院去年將林姓營長等4人依偽造文書罪嫌，判處應執行刑1年4月至10月不等，並緩刑2年，及需支付公庫9萬不等罰金。

去年4月，海軍召開懲處人事評議會，4名委員決議核予鄭大過一次處分，鄭不認為自己「怠忽職守」，雖有與營長及其他連長同謀，以玩具槍魚目混珠，不過，鄭僅承認，當時營長找4連長商議時，他確實人有在場；鄭辯稱，怠忽職守是消極不作為，雖裁罰指他共謀假槍偽充及偽造文書，但客觀上屬積極作為的違法事由，不同於怠忽職守。

合議庭認為，鄭為主官身分應熟稔規定，即使是上級指示，也應作出正確選擇據實回報，而非沈默以對，這對單位或內部管理，或是領導統御上，都造成重大傷害影響嚴重，自有怠忽職守行為，人評會核予大過1次，於法並無違誤。