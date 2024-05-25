桃園醉漢不爽滷味攤老闆娘服務態度差 竟持鐵鎚敲破她的頭

桃園林姓男子前年12月間某日凌晨，飲酒後想起數小時前去買下酒菜時，滷味攤老闆娘服務他的態度差，竟帶著鐵鎚回到攤位尋仇，將忙著收攤的7旬曾姓闆娘打了個頭破血流，幸經路人協助報警送醫。桃園地檢署偵結，將林姓男子依重傷害罪嫌起訴。

犯罪事實指出，61歲男子林志明於2022年12月19日清晨4點38分，突然騎著腳踏車前往桃園市桃園區中正路上某家滷味攤，拿著隨身攜帶的鐵鎚，不由分說就朝正在收攤、準備打烊的7旬曾姓闆娘揮砍，闆娘頭部遭重擊破裂，血流滿面，不支倒地，導致曾婦受有腦震盪後症候群、頭皮撕裂傷未伴有異物、顱骨穹窿閉鎖性骨折等傷害。

曾婦大聲呼救，幸有路人經過立刻協助報警、叫救護車將闆娘送醫，救治後才未達重傷的程度，而林男行凶後隨即逃回租屋處；經桃園警方調閱沿路監視器，發現犯嫌騎自行車逃逸路線，幾經比對後，確認是有竊盜前科的林男，並於案發後14小時將他逮捕歸案，訊後依殺人未遂及傷害等罪嫌送辦。

檢方偵查，認為被告林男並非無智識之人，明知頭部有諸多重要器官，持鐵鎚揮砍他人可能導致毀敗或嚴重減損一目或二目的視能、一耳或二耳的聽能、語能、味能或嗅能、一肢以上的機能結果，卻仍鐵鎚揮砍滷味攤闆娘，又觀諸曾婦的傷勢並非僅有一處，可見被告已顯現出讓闆娘重傷的積極意圖，具有重傷害的故意甚明。

檢方表示，根據案發的客觀情況觀之，被告林男因提告的闆娘與他說話態度不佳，一時生氣方持鐵鎚敲擊告訴人頭部，在闆娘倒地後，被告旋即離開現場，堪認被告主觀上尚無殺人犯意，認為涉犯殺人未遂罪的犯罪嫌疑不足，改依重傷害罪起訴。

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