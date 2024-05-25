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只因被抓咬！台中狠男塑膠管活活打死貓星人 判拘役還罰25萬
台中林姓男子不滿妻子認養的貓「圓圓」抓咬他，竟拿水管、拖鞋痛毆活活打死牠，法院一審僅依違反動物保護法判他拘役40日，檢方不服上訴主張漏掉諭知併科罰金。二審指出，違反動保法第25條處2年以下徒刑，併科20至200萬元罰金，撤銷改判林拘役40日、併科25萬元罰金，全案確定。
檢警調查，林男2022年6月29日在家時，因不滿妻子認養的貓咪「圓圓」抓咬他，一氣之下竟拿塑膠水管、拖鞋等物痛毆，當場把貓打到重傷奄奄一息，後來妻子驚覺異狀趕緊帶去動物醫院，但圓圓仍因嚴重內出血死亡。
台中地院一審簡易庭認為，林男犯行明確，有檢起訴卷證可佐，依動物保護法故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，判林男拘役40日，得易科罰金4萬元。
檢察官不服上訴，主張簡易庭就認定事實雖無違誤，但判決主文漏掉諭知併科罰金、併科罰金易服勞役標準，認為原審判決有違背法令之違誤，請求撤銷改判。
台中地院二審合議庭指出，動物保護法第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金，原審確實漏掉併科罰金，認為檢方上訴有理由。
合議庭審酌，林男故意傷害貓隻，造成最終死亡嚴重結果，其罔顧、輕蔑動物生命，考量他犯後坦承等一切情狀，撤銷改判他拘役40日，併科罰金25萬元，拘役得易科罰金、罰金得易服勞役。
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