泌尿科醫生走斑馬線遭撞死 檢稱「行人地獄」求重判 二審仍維持10月

台中洪姓工地監工開車經大雅區清泉醫院前貿然左轉，撞上走行人穿越道的徐姓泌尿科醫師，害他頭部重創住院半年仍死亡，法院一審依過失致死罪判洪10月；檢方上訴主張徐行醫造福人群卻被撞死，「行人地獄」引起公憤，洪同樣上訴求緩刑，二審認為均無理由判處駁回，仍可上訴。

檢警調查，洪男2022年4月22日開車經大雅區建興路、雅潭路四段，因冒然左轉沒發現徐姓醫師徒步經過行人穿越道，當場撞上害對方倒地頭部重創，緊急送醫住院近半年，仍在同年10月8日死亡。

台中地院一審勘驗監視器發現，依當天行車狀況，並無不能注意之情事，洪男卻左轉時沒有禮讓行人，貿然轉彎才撞上顯有過失，造成徐枉送寶貴性命、家屬承受身心痛苦，犯後也無法和解，依汽車駕駛人，行經行人穿越道未依規定讓行人優先通行，過失致人於死罪，判他10月徒刑。

檢察官不服上訴，主張洪男駕駛行為輕率，過失嚴重，且政府多年大力宣導「行車要禮讓，行人有保障 」下，仍屢遭指控「行人地獄」惡名，近期多起行人穿越道上事故，都使得社會大眾對駕駛便宜行事、罔顧他人生命之不當駕駛行為引起公憤，應從重量刑。

檢方也說，被害人徐男一生兢兢業業，醫治病患、救治患者無數，造福眾多人群，卻遭受橫禍死於非命，其家屬蒙受痛苦折磨，洪犯後也未支付分毫賠償金，態度不佳，認為一審僅判10月過輕。

洪男同樣上訴，表示他犯後均坦承，也主動關心家屬協助處理事宜、多次致歉，湊齊40萬元賠償金、加上強制險及另外投保責任險1320萬元，自己是家中經濟支柱，請求緩刑。

台中高分院二審查，徐男是受高等教育、具專業的執業醫師，依規定走在清泉醫院前行人穿越道，卻因洪男疏失被撞，導致長期住院、失能，終因呼吸衰竭死亡。