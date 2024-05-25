新聞眼／言論自由新紅線 政府如何拿捏

「卡神」楊蕙如因日本關西機場事件時，率網軍汙衊駐大阪辦事處，遭判5月得易科罰金之刑定讞，她聲請侮辱公務員罪法規範憲法審查。圖／聯合報系資料照

憲法法庭繼大幅限縮公然侮辱罪適用範圍，昨再宣告侮辱職務罪違憲，並對侮辱公務員採合憲性限縮解釋，訂出三項審查標準，雖未如外界預期「除罪化」，但大法官的見解再度替國內言論自由畫下新紅線，放寬民眾批評政府的容忍度。

歷年來誹謗罪、強制道歉的解釋及判決，可看出大法官強調要給予言論自由最大限度保障，但要負查證義務、權衡被害人權益和公共利益；立法院二○二一年底三讀刪除侮辱公署罪，替民眾批評政府開了大門，不用再為罵機關吃上官司。

憲法法庭四月廿六日判決公然侮辱罪合憲，但訂出嚴格的標準，並認為「罵人髒話不一定有罪」，無疑是再度放寬言論自由界線。憲法法庭昨也替侮辱公務員罪訂出三項審查標準，包括當場侮辱、基於妨害公務目的、影響執行公務，並宣告侮辱職務罪違憲。

未來，民眾在警察等公務員執行職務時，若只是單純口頭抱怨、一時抽象辱罵，或僅針對公務員執行的「職務」本身，沒有針對特定個人，且沒有影響公務進行，是受言論自由保障的，例如廣泛地指稱「警察開紅單是政府養的狗」，實務上可能不構成犯罪。

再舉例，民眾對警察「比中指」，罵三字經，得依照個案認定及判斷，若警察仍可順利開單、執行酒測，也不涉及侮辱公務員罪；如今國會改革法案在立法院鬧得沸沸揚揚，民眾若批評黨團、立委執行的職務也不算犯罪。

大法官替楊蕙如解了套，也幫民眾多爭取批評公家單位的言論自由，政府從今往後面對人民的批判聲浪，是否也要敞開心胸，而非動不動「查水表」？