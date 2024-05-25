侮辱職務罪違憲 「不挺執法尊嚴 談何維持正義？」

網軍業主楊蕙如認為刑法第140條違憲，聲請釋憲。 圖／聯合報系資料照片

網軍業主楊蕙如、下線蔡福明因犯侮辱公務員執行之職務罪，各遭判五個月徒刑，得易科罰金定讞，憲法法庭判決該罪違反憲法保障言論自由，發回台灣高等法院更審。大法官蔡彩貞提出不同意見，認為對公務員職務公然侮辱，並不都是監督、批評政府或質疑公權力的言論，甚至「網軍」還成為言論製造者，認定違憲有可議之處。

蔡彩貞認為，網路資訊發達，社群媒體發出的訊息數倍於往昔，在資訊量暴增情況下，容易衍生對立言論。以往「言論思想自由市場」理論，認為民主社會不問褒貶、對錯都不應用公權力鼓勵或禁制，才能讓真理越辯越明，但在現今卻不一定。

蔡彩貞認為網軍製造大量訊息，用來稀釋、降低敵對意見，真理、真相無法正常傳遞，甚至有網軍藉此營造輿論以貶損、攻擊公務員或公務員職務，使得他們因壓力或情勢而暫緩公務執行，保障言論自由的程度與方法應檢討。

大法官詹森林認為，言論若未涉及政治性、學術性、宗教性等重要意涵，不具真理發現或信仰表達等功能時，屬於較低價值的言論，不能和其他的言論自由保障齊觀。他質疑，若有人因官司敗訴而罵「審理案子的人都是早年靠關係混進來、只知迎合政治喜好、沒有中心思想、都是黨國餘孽」，或是對身心障礙的公務員斥責「有這種不健全的公務員才有不健全的服務」，處罰有超過比例原則嗎？

楊蕙如、蔡福明當初遭起訴的罪名是侮辱公務員、侮辱公署罪，台北地院依侮辱公署罪各判六月得易科罰金之刑，高院審理時因侮辱公署罪廢除，改認兩人犯的是侮辱公務員執行之職務罪，減為五月，在憲法法庭判決發回高院後，回到二審審理時的狀態。

憲法法庭判決侮辱公務員職務罪違憲，第一線警察每天處理民眾糾紛、承受不理性謾罵，對於違憲判決首當其衝，坦言「執法尊嚴國家都不挺了，談何維持正義？」檢察官也多持反對態度，憂心除警察外，其他執行具爭議、危險性職務的公務員未來執法時恐更加膽怯。