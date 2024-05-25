郭信良涉收賄 偵訊音檔曝過程

台南市議會前議長郭信良、高進見今在律師陪同下出庭，郭信良聚精會神聆聽錄音檔，比對其筆錄譯文內容。圖／本報資料照片 台南市議會前議長郭信良、里長高進見被控在佃西重劃案，向業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被起訴，台南地院昨開庭，勘驗佃西重劃區代表人廖堅志在調查局南機組偵訊音檔，法庭上公開播放的音檔，包括當初與郭協議1300萬元，分兩次分別運送500萬元、800萬元現金送到郭的白手套、高進見手上的過程全都曝光。

檢察官向法官申請勘驗廖堅志偵訊兩段音檔，長度分別為26分鐘、1分21秒，由於在南機組訊問時音檔內容對郭信良不利，郭信良的律師質疑，過程中不時聽到廖堅志的兩名律師在旁提供意見，質疑其內容有誘導之嫌，陳述內容不知是廖的原意，還是律師所建構的事實。

郭信良、高進見均在律師陪同下出庭，郭聚精會神聆聽錄音檔，比對其筆錄譯文內容，與律師交頭接耳反應其差異性，但在法庭上並未多說話。

昨天在法庭上公開播放的音檔顯示，廖堅志供稱，他與郭信良等人曾兩次協商，約在2021年5至6月間，第二次於同年6月7日在地方人士蔡連博老家確定1300萬元款項，但高當時應該不在場，他離開後，郭信良事後有無叫高到場，他並不清楚。

廖堅志說，金額談妥後，當年6月9日把第一筆500萬元載到蔡連博的老家，他記得高進見從車內搬下很多金紙，要給蔡供奉的三媽後，他才將500萬元交給高。9月8日第二次送800萬元現金時，因為錢比較多，他直接把裝錢的舊旅行袋，搬上高的老賓士汽車。

檢辯在勘驗音檔譯文過程相當較勁，郭信良的律師要求音檔中出現的聲音，都要「逐字」記載在筆錄中。