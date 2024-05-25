被控強吻 住家遭搜 賀軍翔：沒逾矩

藝人賀軍翔驚傳涉及強制猥褻，檢警昨天搜索其住處，查扣手機鑑定，此事件登上兩岸網路熱搜。本報資料照片 藝人賀軍翔遭一名女子提告涉及強制猥褻，台北市警松山分局為釐清案情，昨天前往賀位於松山民生社區住處搜索，查扣手機鑑定調查，未約談或拘提賀到案，但台北地檢署有傳喚兩名證人出庭作證，了解事發經過，訊後請回，賀發聲明強調未有逾矩行為，配合調查。

據了解，松山警分局今年初獲報，一名女子控告賀軍翔涉強吻與不當肢體碰觸，涉及妨害性自主罪，警方受理案件後展開調查，日前通知賀軍翔等關係人到案說明，詢後函送北檢偵辦。

檢方昨指揮松山分局搜索賀軍翔住家，搜索重點在於扣押手機，不排除後續再傳喚賀出庭說明。

賀委由律師發出聲明，強調未有逾矩行為，因檢警辦案需要釐清通聯紀錄，所以配合偵查。

外傳全案源於賀軍翔在台北市一處私人招待所參加朋友聚會，席間經友人介紹認識女性友人，雙方酒酣耳熟之際，有較親密互動，包含肢體觸摸、親吻甚至「喇舌」，該女子認為賀對她「不禮貌」，憤而提告。

對此檢警不證實也不否認，僅表示事涉當事人隱私及偵查不公開，不便說明案由及案情等資訊。賀軍翔近來因「不夠善良的我們」演技大獲好評，演藝事業看俏，目前正也在趕拍新劇，沒想到就捲入是非，此事件還登上兩岸網路熱搜。