實習律師酒駕致1死 重判7年6月

法律事務所實習準律師鄭兆宇參加迎新送舊聚會，酒駕超速撞死高姓吊車司機，被訴酒駕致人於死罪，由國民法官法庭審理。檢方指控，鄭男學習法律卻知法犯法，惡性重大，台北地方法院昨重判鄭男七年六月徒刑。

廿七歲的鄭兆宇二○二三年五月五日晚間，開賓士車和同事到台北市光復北路「花滔廚房」餐廳用餐，接著到忠孝東路KTV續攤，隔天凌晨醉倒在街頭。

五月六日清晨五時許，鄭兆宇搭計程車到停車處開車返家，行經萬芳交流道往木柵路出口時擦撞路邊，車子失控飛過分隔島，波及等待左轉的三輛轎車，五十四歲高姓駕駛的車子當場撞毀，高男重傷不治，鄭男被依公共危險罪起訴。

國民法官法庭開庭時，公訴檢察官表示，鄭兆宇肇事的時速是八十四公里，酒駕加超速是肇事主因，鄭男酒測值高達零點八三毫克，超過標準值三倍。

鄭兆宇委任律師說，鄭男將面對法律制裁，承諾這輩子再也不喝酒，要擔任反酒駕宣導志工；鄭男已賠償三百萬元給被害人家屬，保險公司也給付家屬二百萬元強制險，有展現犯後誠意。

鄭兆宇表示，當天是事務所舉辦迎新送舊聚會，他肇事後頭部也受創，在急診室住五天，很多事情記不清楚；鄭男說，他平常少開車，賓士車是爸爸的，律師考試借用到圖書館拿書一次，出事當天是第二次借用。

判決書指出，鄭兆宇知法犯法，犯罪行為惡性重大，犯罪所生危害至鉅，還在爭執酒後駕車的意圖，未同理被害家屬的心情，迫使被害家屬接受賠償金；判決說，鄭男家庭狀況良好，更生賦歸社會可能性高，因此判刑七年六月。