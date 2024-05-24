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詐團車手獲釋4天回鍋連詐3人 無悔意再犯遭判2年6月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台南市黃姓男子擔任詐騙集團車手被起訴後釋放，離開看守所僅4天竟回詐騙集團重操舊業，其中1名被害人上當後配合警方，約定到員林市某速食店交付136萬元「投資款」，黃男當場被捕。彰化地方法院審結，依共同詐欺取財、洗錢等罪判處他有期徒刑2年6月。可上訴。

判決書指出，黃男先前加入曾男（綽號「茶裏王」，另案偵辦）的詐騙集團，去年10月間被新北地檢署聲押獲准，羈押在台北看守所，案件起訴移審後11月17日被釋放，曾男知道黃男出所，立即聯絡並招募再加入詐團，允諾給予詐騙所得1%作為酬勞。

黃男11月21日重操舊業，使用曾男給的手機重新加入詐團，接受曾男和「樂發國際-柯P」、「樂發國際-陳水扁」、「樂發國際-馬英9」、「保力達」等詐團真實姓名不詳成員的指示，列印收據和工作證，先後到台中市、南投縣、彰化縣各向一名被害人取款要「投資當沖獲利」，台中市的被害人遭詐170萬元，南投縣的遭詐50萬。

彰化縣的被害人多次匯款到指定帳戶，被金融單位察覺有異，讓這個詐團繼續行騙再度曝光。這名被害人配合警方辦案，約定拿取「投資款」136萬元的時間地點，黃男依約前往被埋伏員警當場逮捕，訊問後移送偵辦。

彰化地院法官審酌黃男正值壯年，不思循正當途徑獲取財物，竟參與詐欺集團擔任車手，匯款給不詳成員製造金流斷點，令詐欺所得金流層轉，增加執法機關偵查困難，被羈押釋放後，又加入同一詐騙集團再犯，顯無悔意，所為殊值非難，考量他在審理中表達願意與被害人商談賠償之意，兼衡坦承犯行等情，定應執行有期徒刑2年6月。

彰化地院法官審酌黃男無悔意，加入同一詐團再犯，判處有期徒刑2年6月。記者簡慧珍／攝影
彰化地院法官審酌黃男無悔意，加入同一詐團再犯，判處有期徒刑2年6月。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 車手

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