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北院：徐巧芯大姑等3人涉詐欺洗錢罪嫌重大

中央社／ 台北24日電

男子林于倫、國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕先生杜秉澄涉嫌詐欺案，台北地方法院今天裁定延押2月。北院認定林、劉、杜涉嫌詐欺、洗錢犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及再犯之虞。

檢警偵辦一起投資詐欺案件，發現一家人頭公司帳戶疑經手詐騙贓款涉洗錢，進一步查出公司負責人林于倫擔任人頭及詐騙集團車手，開立公司帳戶供杜秉澄、劉向婕使用，杜、劉曾協助提款及分層洗錢，初步估算不法金流約新台幣2700萬餘元。

刑事局今年3月間拘提林、杜、劉到案移送北檢，檢察官認為3人涉犯詐欺、洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。由於羈押期限將至，檢方日前向法院聲請延押。

台北地方法院今天分別訊問杜秉澄、劉向婕、林于倫後，依據相關卷證資料，認定3人共犯刑法加重詐欺取財罪、洗錢防制法洗錢罪，犯罪嫌疑重大。

北院指出，依3名被告在集團中的實際分工、涉案程度深淺、龐大被害人數及金額、多次層轉帳戶的複雜，以及被告已各自獲利益若干，在杜秉澄、劉向婕、林于倫均仍否認犯行前提下，有待偵查進一步釐清。

北院認為，有事實足認杜秉澄、劉向婕、林于倫有勾串共犯、湮滅證據、以及短期內再犯詐欺取財之虞等羈押原因仍繼續存在，有羈押必要，裁定3人各自5月27日起延長2月，並均禁止接見通信。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

洗錢 詐欺 詐騙集團

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