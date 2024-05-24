愛莉莎莎貼文質疑開票程序！法院裁定不罰原因曝光 海山警分局：尊重判決

網紅愛莉莎莎在總統大選開票後，在網路平台IG指控違反開票程序，遭警方以涉違反社會秩序維護法移送；新北地院板橋簡易庭日前裁定不罰；海山警分局表示，尊重判決、不提抗告。

依據移送書，愛莉莎莎於今年1月13日晚間8時許，透過Instagram網路社群平台，以其註冊帳號質疑開票所違反開票程序，貼文發布「監票團隊傳來的，我輸得起，但因為做票才輸我真的無法喔…，原來投票箱內層都藏一堆票？」

據了解，中央選舉委員會認為選舉後類似許多傳聞全是假訊息，函請司法機關偵辦；也有民眾寫電子郵件寄到台北地檢署信箱，點名愛莉莎莎的「作票說」已涉及不法，要求檢方查辦，以正視聽。

案經愛莉莎莎居住地的新北海山警分局，傳她到案詢問後，認為其貼文足以影響公共秩序及喪失民眾對選務工作之信任，2月19日以涉嫌違反社維法移送。

新北地方法院板橋簡易庭5月21日裁定不罰。海山警分局被中央社記者詢問時回應，尊重法院裁定，不會抗告。

法院認為，愛莉莎莎被移送的理由，是以Yahoo新聞頁面，及愛莉莎莎引起爭議的貼文截圖，為主要論據。

法院認為，被移送人於警詢時固然坦承貼文，但審理後認為，她只是針對開票過持的瑕疵疑義，提出個人意見與質疑；充其量是評論公共事務，並未提出不實影片使觀看者獲知錯誤資訊。

法院裁定書表示，愛莉莎莎也未涉及恐怖或攻擊之文字，使觀看者因貼文產生畏懼或恐慌等負面心理，難以認為該文章內容有何影響公共安寧之情形，故諭知不罰。