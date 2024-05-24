快訊

寶萊塢式逮捕？印度警車闖醫院「一路開上4樓」 混亂影像瘋傳

解放軍圍台軍演 基層藥師憂「最糟糕情況」：中共根本不用打

遭控「妨害性自主」 賀軍翔發聲明止血：未與人有踰矩行為

愛莉莎莎貼文質疑開票程序！法院裁定不罰原因曝光 海山警分局：尊重判決

中央社／ 新北24日電
網紅愛莉莎莎。圖／摘自臉書
網紅愛莉莎莎。圖／摘自臉書

網紅愛莉莎莎在總統大選開票後，在網路平台IG指控違反開票程序，遭警方以涉違反社會秩序維護法移送；新北地院板橋簡易庭日前裁定不罰；海山警分局表示，尊重判決、不提抗告。

依據移送書，愛莉莎莎於今年1月13日晚間8時許，透過Instagram網路社群平台，以其註冊帳號質疑開票所違反開票程序，貼文發布「監票團隊傳來的，我輸得起，但因為做票才輸我真的無法喔…，原來投票箱內層都藏一堆票？」

據了解，中央選舉委員會認為選舉後類似許多傳聞全是假訊息，函請司法機關偵辦；也有民眾寫電子郵件寄到台北地檢署信箱，點名愛莉莎莎的「作票說」已涉及不法，要求檢方查辦，以正視聽。

案經愛莉莎莎居住地的新北海山警分局，傳她到案詢問後，認為其貼文足以影響公共秩序及喪失民眾對選務工作之信任，2月19日以涉嫌違反社維法移送。

新北地方法院板橋簡易庭5月21日裁定不罰。海山警分局被中央社記者詢問時回應，尊重法院裁定，不會抗告。

法院認為，愛莉莎莎被移送的理由，是以Yahoo新聞頁面，及愛莉莎莎引起爭議的貼文截圖，為主要論據。

法院認為，被移送人於警詢時固然坦承貼文，但審理後認為，她只是針對開票過持的瑕疵疑義，提出個人意見與質疑；充其量是評論公共事務，並未提出不實影片使觀看者獲知錯誤資訊。

法院裁定書表示，愛莉莎莎也未涉及恐怖或攻擊之文字，使觀看者因貼文產生畏懼或恐慌等負面心理，難以認為該文章內容有何影響公共安寧之情形，故諭知不罰。

Instagram 網紅

延伸閱讀

板橋都更448戶社宅僅回饋17戶 民代呼籲都更應為民眾謀福利

愛莉莎莎赴尼泊爾「花光旅費」 背後原因超暖心

愛莉莎莎揭澳洲真實治安狀況 提醒「沒有國家100%安全」

愛莉莎莎揭澳洲真實治安狀況 提醒「沒有國家100%安全」

相關新聞

徐巧芯大姑涉協助詐團洗錢 法官裁定偵查中「再押2個月」

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄、友人林于倫涉嫌協助詐騙集團洗錢逾3000萬元遭收押禁見，台北地檢署偵查未完...

影／侮辱公務員違憲！「卡神」楊蕙如表尊重：期待自己變更好的人

綽號「卡神」的楊蕙如在日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，依侮辱公務員執行之職務罪判刑5月定讞，她認為刑法第140條...

解套！楊蕙如率網軍罵大阪辦事處 憲法法庭判侮辱職務罪違憲

楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，法院根據通聯認定她是網軍業主，下線蔡福明在網路上發文公然侮辱，台灣高等...

停車糾紛引殺機 車床黑手揮刀砍咖啡客被判5年10個月

彰化縣鍾姓男子不滿隔壁咖啡店顧客常在他家車前停車，去年10月間要求陳姓顧客移車遭拒，先呼對方巴掌，再返家持水果刀砍殺陳，...

愛莉莎莎貼文質疑開票程序！法院裁定不罰原因曝光 海山警分局：尊重判決

網紅愛莉莎莎在總統大選開票後，在網路平台IG指控違反開票程序，遭警方以涉違反社會秩序維護法移送；新北地院板橋簡易庭日前裁...

楊蕙如的侮辱職務罪違憲 大法官：應包容批評施政、刻薄也要保障

楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，台灣高等法院依侮辱公務員執行之職務罪判5月得易科罰金之刑定讞。她認為刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。