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徐巧芯大姑涉協助詐團洗錢 法官裁定偵查中「再押2個月」
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄、友人林于倫涉嫌協助詐騙集團洗錢逾3000萬元遭收押禁見，台北地檢署偵查未完畢，對3人聲請延長羈押2月；台北地院今天召開延押庭，裁定3人繼續羈押禁見2月。
檢警人員今年3月25日發動搜索、約談，備拘票拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫，查扣相關可疑帳戶存摺、手機，不過，劉、杜等人卻辯稱只是在討論購買虛擬幣，檢方訊後認犯罪嫌疑重大，依詐欺、洗錢罪聲押他們獲准。
檢方調查，劉向婕經營公關行銷公司，另與杜秉澄開設漢澄稀土材料公司。2023年初，有詐欺案被害人指稱遭詐騙款項流入漢澄等相關帳戶，劉向婕、杜秉澄曾被移送法辦，但檢察官一度認為證據不足，將2人處分不起訴。
台北市刑大月前再獲報，有詐團以假投資名義詐財，款項流入補習班老師林于倫經營東霖公關公司，警方報請檢方查辦，懷疑林于倫受劉向婕等人指示提供帳戶協助收取贓款3000萬元。
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