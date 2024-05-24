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解套！楊蕙如率網軍罵大阪辦事處 憲法法庭判侮辱職務罪違憲

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影／侮辱公務員違憲！「卡神」楊蕙如表尊重：期待自己變更好的人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

綽號「卡神」的楊蕙如在日本關西機場事件率網軍汙衊駐大阪辦事處，依侮辱公務員執行之職務罪判刑5月定讞，她認為刑法第140條違憲，聲請法規範憲法審查，憲法法庭判條文部分違憲，楊蕙如今天表示，她對結果尊重。

楊蕙如被控利用舉辦2017、2018年WTA女子職業網球賽事詐欺補助款977萬元，台北地院今天恰好開準備程序庭，傳喚楊蕙如出庭，楊女開庭前，透過律師向法官陳報想參與憲法法庭的宣判程序。

法官審理詐欺案時，要求楊蕙如對偵查中27名證人證詞等證據能力表示意見，並稍事詢問檢察官查扣楊女電腦、手機的鑑識時程為何，訂8月23日再開庭。

楊蕙如開庭後，對聲請憲法審查案的結果說，「我對憲法法庭的結果都尊重，但是我自己期待自己之後能變成一個更好的人」；她說，完整回應將會放上個人臉書，但是不會太快。

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楊蕙如。記者王聖藜／攝影
楊蕙如。記者王聖藜／攝影

憲法法庭 楊蕙如 詐欺

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