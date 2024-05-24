影／高雄女騎士「忽偏左移」撞後方車！倒地被另輛機車撞頭破血流
王姓女子今天上午10時46分許騎機車經過高雄市民族一路慢車道，突然向左偏移，導致同向、騎機車的梁姓女子措手不及，兩車發生碰撞，王女倒地後，又遭後方直行由劉姓男子騎乘的機車撞擊，導致頭破血流、手腳擦挫傷，梁、劉二人手腳擦挫傷，分別被送醫治療。
警方調查，當時王姓女子（64歲）騎機車沿民族一路慢車道南往北直行，疑當下突然向左偏駛，造成同向騎機車的梁姓女子（32歲）來不及反應，兩車相撞，王女人車倒地後，又遭後方劉姓男子（35歲）的機車撞擊。
兩度遭撞的王女當場頭破血流、手腳擦挫傷，倒地不起；另梁女和劉男則手腳擦挫傷，警消獲報趕抵，救護員將3人分別送醫治療。
警方事後對3人施以酒測，均無人有酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。
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