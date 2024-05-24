送錢過程「全都露」！台南前議長郭信良涉索賄千萬 今勘驗廠商筆錄

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地院今開準備庭，勘驗廠商廖堅志在調查局南機組偵訊音檔，包括與郭協議1300萬元，分兩次分別運送500萬元、800萬元現金送交高手上的過程也曝光。

檢察官向法官申請勘驗廖堅志偵訊兩段音檔，長度分別為26分鐘、1分21秒，然而，郭信良的律師認為，勘驗目的在於還原廖如何陳述，要求「逐字」譯文，也質疑其偵訊過程，廖兩律師介入，甚至提供意見，不知是廖的原意，還是陳述律師所建構的事實。

郭信良、高進見均在律師陪同下出庭，郭聚精會神聆聽錄音檔，比對其筆錄譯文內容，也向律師反應其差異性。

廖堅志於偵訊中供稱，他與郭等人兩次協商，約在2021年5-6月間，第二次於同年6月7日在蔡連博老家確定1300萬元款項，但高應該不在場，他離開後，郭事後有無叫高到場，他並不清楚。

廖說，6月9日把第一筆500萬元載到蔡的老家，他記得高從車內搬下很多金紙，要給蔡供奉的三媽之後，才將500萬元交給高。9月8日第二次800萬元現金，因為錢比較多，他就直接把裝錢的舊旅行袋搬上高的老賓士的後面。