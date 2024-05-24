送錢過程「全都露」！台南前議長郭信良涉索賄千萬 今勘驗廠商筆錄
台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地院今開準備庭，勘驗廠商廖堅志在調查局南機組偵訊音檔，包括與郭協議1300萬元，分兩次分別運送500萬元、800萬元現金送交高手上的過程也曝光。
檢察官向法官申請勘驗廖堅志偵訊兩段音檔，長度分別為26分鐘、1分21秒，然而，郭信良的律師認為，勘驗目的在於還原廖如何陳述，要求「逐字」譯文，也質疑其偵訊過程，廖兩律師介入，甚至提供意見，不知是廖的原意，還是陳述律師所建構的事實。
郭信良、高進見均在律師陪同下出庭，郭聚精會神聆聽錄音檔，比對其筆錄譯文內容，也向律師反應其差異性。
廖堅志於偵訊中供稱，他與郭等人兩次協商，約在2021年5-6月間，第二次於同年6月7日在蔡連博老家確定1300萬元款項，但高應該不在場，他離開後，郭事後有無叫高到場，他並不清楚。
廖說，6月9日把第一筆500萬元載到蔡的老家，他記得高從車內搬下很多金紙，要給蔡供奉的三媽之後，才將500萬元交給高。9月8日第二次800萬元現金，因為錢比較多，他就直接把裝錢的舊旅行袋搬上高的老賓士的後面。
檢辯勘驗音檔譯文過程，郭的律師要求「逐字」登打，錄音檔內不乏廖的兩律師、調查官之間談話內容，郭的律師表達，可提供委外轉譯內容，提供院方核對參考，法官裁定休庭10分鐘，繼續勘驗程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言