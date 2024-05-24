影／高雄男親手料理胡椒蝦加這料 1小時後酒測0.28慘送辦

基隆一名男子一個月內收到2張罰單，都是行駛在國道一號南下17.9公里處附近，被依「未依規定變換車道」開罰，2張共6000元，主要是因為行駛在主線道時，提早切換到畫有白虛線的「加速車道」；其實匯入、匯出高速公路時的車道和標線規定是常遭忽略的「大魔王」，稍一不慎荷包恐大失血，駕駛人即便喊冤申訴，罰單也難撤銷。

2024-05-24 11:30