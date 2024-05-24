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影／高雄男親手料理胡椒蝦加這料 1小時後酒測0.28慘送辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄25歲楊姓男子周二晚間開車行經仁武區仁雄路與仁勇西巷口時，因未繫安全帶，遭仁武分局澄觀派出所眼尖員警攔查，過程中，楊男散發渾身酒氣，楊辯稱1小時前才吃完親手烹煮加米酒的胡椒蝦，而經實施酒測發現，楊酒測值已達每公升0.28毫克，全案訊後依違反公共危險罪現行犯移送偵辦。

「有加一點米酒！」楊心虛地的說，身上有酒味，或許是吃了加料的胡椒蝦，在喝完寶特瓶裝水後，而警方請楊呼氣酒測，因酒精濃度數值超過法定值，警說明按他的酒測值大小，已觸犯公共危險罪，須負刑罰。

楊甫坦言，1小時前於夜市食用自己加米酒的蝦料理，本以為酒精已退，才會心存僥倖圖方便開車上路，但說再多後悔也來不及，乖乖隨警赴警局製作筆錄。

高雄警方於夜市逮獲酒駕現行犯。記者古和純／翻攝
高雄警方於夜市逮獲酒駕現行犯。記者古和純／翻攝

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