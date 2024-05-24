身高不到160公分能不能當女消防員？ 5月31日揭曉

女子陳韻宣2018年通過消防警察特考，翌年1月16日至內政部消防署訓練中心報到，卻因身高僅158.9公分，不符考試規則所定的160公分標準，消防署廢止她的受訓資格。陳女提訴願、行政訴訟都遭駁回，她認為公務人員特種考試一般警察人員考試規則有牴觸憲法保障人民服公職權疑義，聲請法規範審查。憲法法庭今公告5月31日下午3點宣判。

本案原應在4月16日前宣判，但4月8日時公告延後。

考試院2018年4月23日修正發布的公務人員特種考試一般警察人員考試規則第8條第1款規定「本考試體格檢查有下列情形之一者，為體格檢查不合格：一、身高：男性不及165.0公分，女性不及160.0公分。但具原住民身分者，男性不及158.0公分，女性不及155.0公分。」

陳韻宣2019年1月16日到消防署訓練中心報到，接受教育訓練，中心檢測她的身高後，認為有必要複檢，安排她到衛生福利部南投醫院檢查，複檢結果出爐，陳女只有158.9公分，不符合「不具原住民身分女性」所要求的160公分體格標準。消防署廢止陳女的受訓資格後，她提訴願遭駁回，改提行政訴訟，台北高等行政法院雖判她勝訴，撤銷訴願決定及原處分，但最高行政法院認為基於救災、救護考量，設定身高限制有助於消防警察執行任務，具有公共利益，標準合理，2021年12月23日將北高行的判決廢棄，且駁回陳韻宣的訴訟確定。

陳韻宣2022年7月4日向憲法法庭聲請法規範審查。憲法法庭整理出三大爭點，第一是以男性身高165公分、女性160公分為標準，但具原住民身分者，男性降為158公分、女性為155公分，規範目的是什麼？第二則是如以這樣的身高標準為資格要件，是否侵害人民受憲法保障的服公職權？另外，原住民與非原住民的不同身高限制標準有無牴觸憲法保障的平等權？

考試規則第7條第2項提到「受訓人員報到後，必要時得經內政部或海洋委員會指定之公立醫院辦理體格複檢，不合格者函送公務人員保障暨培訓委員會廢止受訓資格。」其中「必要時」一詞，有沒有違反法律明確性原則？