基隆祥豐營區彈藥庫爆工程貪汙遭搜索 阮姓士官長收押

去年7月曾發生爆炸意外的陸軍基隆祥豐營區彈藥庫，今爆發工程貪汙收賄案，阮姓士官長涉嫌自106年起，將營區多項小額修繕工程發包給特定廠商，每件收受數千至上萬元不等賄款。基隆地檢署昨傳喚阮姓士官長、廠商等5人，並搜索營區等4個處所，阮涉犯貪汙治罪條例重大，有串滅證之虞，法院今天凌晨裁定羈押禁見，2名廠商諭知請回及限制住居。

基隆祥豐營區彈藥庫去年7月發生在放炸彈爆炸9人受傷，其中2名士官斷臂引發社會關注，地方要求遷移聲浪不歇。

基隆地檢署接獲情資，基隆祥豐營區有軍人利用工程涉嫌貪汙，指派檢察官何治蕙指揮偵辦，經調查蒐證後，昨指揮台北市調查處，持基隆地院核發搜索票搜索4處，傳喚5人包括已調離原職的前基隆彈藥分庫祥豐營區阮姓士官長、孫姓及黃姓2名廠商、證人沈姓及洪姓2名採購人員。

經檢察官訊問後，認阮涉犯貪汙治罪條例公務員對於職務上之行為收受賄賂罪嫌疑重大，且有串滅證之虞而有羈押必要，昨夜訊畢後，向法院聲請羈押禁見，孫及黃等人無羈押必要，各諭知請回及限制住居。法院今天凌晨開庭，裁定阮羈押禁見。

檢方調查，阮男擔任陸軍基隆彈藥分庫祥豐營區士官長時，兼水電修繕及工程案承辦人，他利用辦理採購業務牟利，指示採購案件承辦人，將近年營區多項小額修繕工程發包予廠商孫及黃分別經營的室內裝修工程行及工程公司。

檢方查出阮男以每件採購案收受數千至上萬元不等的對價或自工程款中抽取一定比例，分別向孫、黃等人收受賄賂，累計不法賄款逾15萬元，都採面交方式交付。