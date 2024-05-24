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女檢座「加班摔斷手」告檢察長俞秀端吞敗！她再議被駁回確定

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化地檢署主任檢察官吳怡盈2年前周六到彰檢加班時，踩到走廊地板除蠟劑跌斷右手，她認為現場沒擺放標示、燈光昏暗，時任檢察長俞秀端未盡督導之責，對俞提告過失傷害罪嫌；彰檢偵辦後，以難認俞有應注意而未注意過失予以不起訴，吳不服聲請再議，台中高分檢認為無理由駁回確定。

吳怡盈控訴，她2022年2月12日周六到彰檢加班，地板有除蠟劑卻沒擺放標示，加上燈關昏暗才導致她踩到摔斷手，黃姓工人未設立標誌示警，時任檢察長余秀端（現任桃園地檢檢察長）在她受傷後，更應將環境中不安全因子補足，卻疏未注意，為辦畫展持續於走廊打蠟。

吳也說，俞還在公開會議對她暗示，其他主任因分擔她工作而加重負擔，問她何時可以回來上班，使她備感壓力、身心受傷害，且彰檢2021年底至2022年初打蠟，至少造成2人滑倒，俞明知仍未防範才導致她受傷。

俞秀端堅決否認在吳怡盈滑倒前，就已知有2名同仁因除蠟工程跌倒，辯稱若知道就會停工、加強整體施作安全，且吳主任受傷後，工程就停止沒再施作，2022年4月21日主任檢察官會議，會請吳回來，主要是若她狀況好可讓她出門走走，大家也詢問她復原狀況，當時沒要求她回來上班。

彰檢查，當時黃姓工人施工時，疏未設置任何標示，導致吳女滑倒受傷，其過失與吳受傷之間有相當因果關係，黃姓工人顯有過失。

彰檢也傳訊當時襄閱主任檢察官葉建成、書記官長、總務科長等人，認定俞秀端並不清楚有2名同仁因除蠟工程滑倒，且總務科長在吳怡盈滑倒前，也不知還有同仁有疑似狀況，而無從督度廠商防範，自難期待俞秀端得以知悉，難認她有何應注意而未注意之過失，認定俞嫌疑不足不起訴。

吳怡盈事後聲請再議，台中高分檢則維持彰化地檢見解，認為吳怡盈再議無理由，昨天23日駁回確定。

吳刑事訴訟最後一道救濟程序，仍可向彰化地院法官聲請裁定准許提起自訴，經裁准後才能提刑事自訴，若被法院駁回則無法再走刑事途徑。

時任彰化地檢署檢察長俞秀端，現為桃園地檢署檢察長。圖／取自桃檢官網
時任彰化地檢署檢察長俞秀端，現為桃園地檢署檢察長。圖／取自桃檢官網

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