準律師酒駕賓士撞死人重判7年6月 國民法庭：沒同理家屬心情

知名法律事務所實習準律師鄭兆宇參加迎新送舊聚會，酒後駕駛賓士車返家，超速撞死高姓吊車司機，台北地院國民法官法庭今天判鄭有期徒刑7年6月，法官對鄭判刑的理由之一，是鄭沒有同理被害家屬的心情。

台北地院表示，酒駕致死案由國民法官、職業法官組成合議庭審理後，經檢察官、辯護人自主調查證據，認為鄭兆宇確有服用酒類致不能安全駕駛因而致人於死的犯行。

法院說，考量鄭兆宇知法犯法、犯罪行為惡性重大，犯罪所生危害至鉅，仍爭執酒後駕車意圖，未同理被害家屬的心情，還迫使被害家屬接受他的賠償金，不過，鄭的家庭支持良好，更生可能性高，判鄭有期徒刑7年6月。

現年27歲的鄭兆宇2023年5月5日晚間，開賓士車和同事到台北市光復北路「花滔廚房」餐廳用餐，隨後到忠孝東路5段「SING!GO」KTV續攤，第2天凌晨1時許醉倒於街頭。

5月6日凌晨5時，鄭攔搭計程車到賓士車停車處，自行開車回家，車子行經萬芳交流道往木柵路出口時擦撞到路邊，車子失控飛過分隔島，波及等待左轉的3輛轎車，將54歲高姓駕駛的車子當場撞毀，高也重傷不治，鄭移送法辦被起訴，分案由國民法官法庭審理。

國民法官法庭開審時，公訴檢察官表示，鄭兆宇肇事時的時速是84公里，酒駕加超速是肇事的主因，而鄭酒測值高達每公升0.83毫克，超過標準值3倍，他是實習律師卻知法犯法，惡性重大。

鄭兆宇的委任律師說，鄭將面對法律制裁，已承諾這輩子再也不喝酒，還要擔任反酒駕宣導志工；律師說，鄭已賠償300萬元給被害人家屬，保險公司也給付家屬200萬元強制險，有展現犯後誠意。