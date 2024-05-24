中捷砍人案網友將嫌疑人姓名照片po網是否觸法？律師這樣說

中捷砍人案，許多人義憤填膺，將嫌疑人姓名，照片po在臉書和網路，嫌疑人是高雄衛生局列管疾病對象，po照片和嫌疑人嫌名的網友是否觸法？律師徐承蔭表示，如果不符合個資法規定的蒐集、處理或利用，會有刑責；但此事件屬於重大犯罪事件，是不是符合個資法所謂增進公共利益所必要，或防止他人權益之重大危害，以達到人權保障與公共利益的均衡維護，有討論空間。

律師徐承蔭表示，依個人資料保護法第2條規定，凡是可以直接或間接方式識別該人的資料，例如姓名、出生年月日、身分證字號等資料，可認定為個人資料。

而非公務機關如民眾對於個人資料的蒐集、處理及利用，必須依照同法第19條及第20條規定，也就是蒐集或處理，必須有特定目的，且必須有例如法律明文規定、與當事人有契約約定、當事人自行公開、經當事人同意，或者是為了增進公共利益所必要者，才可以蒐集或處理。

徐承蔭表示，個人資料的利用，更應該在蒐集之特定目的必要範圍內才可以；但是如果是在特定目的外的利用，例如法律明文規定、增進公共利益的必要、為了免除當事人生命身體自由或財產的危險，或防止他人權益之重大危害等，才可以利用個人資料。

如果將任何人的姓名或照片等，足以直接或間接識別個人資料，則屬於個人資料保護法第2條的個人資料。如果不符合個資法規定的蒐集、處理或利用，依個資法第29條及第41條規定，分別會有損害賠償責任與5年以下有期徒刑的刑責。他說，但是這個新聞事件是屬於重大犯罪事件，是不是會符合個資法所謂增進公共利益所必要，或防止他人權益之重大危害，以達到人權保障與公共利益的均衡維護，有待探討。

徐承蔭指出，精神衛生法第37條規定，病人之人格權及合法權益，應予尊重及保障，不得歧視；同法第38條規定，網際網路或其他媒體的報導，不可以使用與精神疾病有關的歧視性稱呼或描述；而在法院裁判認定發生原因可歸責於疾病之前，不可以指涉精神疾病是犯罪事件的原因。