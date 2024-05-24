舔耳撫胸...宥勝8年前強制猥褻女助理 想和解求不到今判8月

藝人宥勝（本名王宥勝）被控8年前跨坐、強吻女助理涉強制猥褻罪，宥勝先否認犯罪，後來表達願與被害人和解，但對方拒絕。台北地方法院審結，合議庭今天上午宣判，依強制猥褻罪判處宥勝有期徒刑8月。此案仍可上訴。

強制猥褻案本已辯論終結，不過，女助理後來再遞狀陳報，合議庭認為有再開辯論的必要，日前「加訂」一庭期讓兩造表示意見，庭審只半小時即結束；當天，宥勝的律師說，不方便透露宥勝是否與被害人達成和解。

合議庭審理宥勝強制猥褻案還發生一段插曲。今年3月26日開庭時，女助理的律師突然指控宥勝透過與女助理共同認識的友人傳遞訊息，表示可以將訴訟交互詰問的有關資料，預先提供給被害人作為參考用，指宥勝教唆串證。

宥勝的辯護人對此解釋，宥勝其實在向女助理展現善意，尋求和解的可能性，檢察官在法庭論告時，甚至建議法官宥勝與被害人不當接觸，建議羈押。合議庭後來裁定宥勝以8萬元交保。法官在審判案件尾聲忽對被告強制處分，實務上少見。

依檢方起訴，2016年底某日宥勝結束工作，提議送女助理返回對方新北市新店區的住處，女助理同意，於是駕駛宥勝的車子返家，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。