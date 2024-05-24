台鐵副站長臉書義賣黃色工作衫 辯：菜市場攤販也有賣

台灣鐵路公司去年3月接獲檢舉，指稱某網友於臉書公開販賣黃色工作衫，經台鐵查出擅自賣衣的人竟是蔡姓副站長，經考成委員會11人決議，決議記他申誡1次；蔡辯駁，黃色工作衫既無財產條，離職也不用繳回，甚至菜市場都有在賣，不服提起申訴、復審直至行政訴訟；近日，高雄高等行政法院仍判他敗訴。

判決書中，蔡男辯駁，基於公益目的，前年底於臉書社團「鐵路文物懷舊交流/交易所在」將該站6件黃色工作衫義賣捐出時，並不知有觸犯內部規章，他認為處分依據的規章並不具體，讓他誤認所規範衣物，指的是面對旅客時穿著的「白襯衫」，並非黃色工作衫。

此外，台鐵局指稱民眾穿著後出入限制區，恐危害行車安全，蔡辯稱，須配戴識別證才能進出內部感應門，並非依穿著識別，雖黃色工作衫是車站員工在鐵軌路線上工作時穿著，但現場人員皆非單獨作業，且身上配戴輔助工具才能作業，不大可能有陌生人冒充台鐵人員擅闖，還做出危險舉動，影響鐵路業務運作。

不過，台鐵局表示，蔡身為副站長應知黃色工作衫為勞安配備一覽表所註公務用品，明訂禁止轉讓售，僅能由公務所屬人員執勤使用，且處分基於人事行政高度屬人性，尊重機關首長決定，且經2次考成會審議，程序明確。至於是否為「公益義賣」，並不是處分考量。

參酌司法院釋字，高高行認為，交通主管機關對於所屬交通事業人員所為平時考核，具有專業判斷餘地，考量本案情節較輕，作出申誡1次處分於法並無不合，蔡任職10年資歷非淺，應對內部規章、規定知悉掌握，至於有無人員擅闖軌道，除台鐵局內部監控外，也有賴民眾通報、檢舉，若有人刻意穿著工作衫擅闖，對一般民眾恐難辨識。