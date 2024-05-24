月亮歌后訴請前夫返還不當得利1800萬 事證不足遭駁回
「月亮歌后」李珮菁提起民事訴訟請求前夫林姓男子返還不當得利1800多萬元。因李珮菁未提出事證證明雙方存在保管金錢協議，被嘉義地方法院駁回。可上訴。
嘉義地方法院表示，李珮菁與林男結婚後，於2014年7月2日辦理離婚，同年8月26日再度結婚，2016年9月2日再度離婚。李珮菁主張於2008、2009年間，將1300多萬元、150萬元、350萬元分別匯到林男、雙方共同帳戶，並交由林男保管。雙方離婚後，李珮菁依民法不當得利規定，日前向嘉義地方法院提民事訴訟，請求林男返還不當得利，合計約1800多萬元。
林男表示，1300多萬元款項，當時雙方還是夫妻，協議用於家裡開銷、佣人費用、雙方父母所需花費等，財產、債務都是共同負擔。至於其他2筆款項，事隔已久，並不知情，也未經手，更沒有領取。
嘉義地院審理，李珮菁分別將1300萬元及150萬元存入林男帳戶內，當時2人是夫妻，交付金錢的原因多端，不一而足，又未提出其他證據證明雙方存在保管金錢協議，難以認為是林男幫忙保管。另筆350萬元，她也沒有舉證證明交由林男保管，因此李女依據民法不當得利規定，請求林男返還1800多萬元，為無理由，應予駁回。
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