聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市聯醫和平院區採購案涉貪汙 工務課長10萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

北市立聯合醫院和平院區工務課長楊坤煌於2022年間，因要整修院內辦公室設備汰換或修補，涉嫌規避政府採購法規定，將總共30幾萬元的採購案，分成4筆小額採購案，規避政府採購法等規範。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處執行搜索3處，約談楊坤煌及周姓廠商，命楊、周各10萬交保。

據了解，2022年，台北市立聯合醫院和平院區因要整修院內辦公室設備汰換或修補，涉嫌規避政府採購法規定，將總計30幾萬元的採購案，拆分成4筆小額採購，使各標案金額低於10萬元，符合無需公開招標的條件，均由同一個廠商承包。

此外，涉案廠商旗下有數間登記不同名稱的裝修公司，涉嫌透過數間公司名義同時參與招標，另提供不實的報價單。

根據當時的政府採購法規定，標案金額若達10萬元以上，則須公開招標，楊姓課長涉嫌將30餘萬元的經費，分成4筆小額採購案，涉意圖規避政府採購法第14條、中央機關未達公告金額採購監辦辦法第6條等規範。有關小額採購金額門檻，現已調整為15萬元。

去年5、6月間，有民眾投訴，聯醫和平院區院長許家禎上任後整修院長室，疑似將工程款拆分數筆後發包，懷疑此舉是刻意規避政府採購法規定。院方回應，因業務需求辦理採購，並未違反政府採購法規定，若後續接獲相關單位詢問，將配合調查。

檢調今兵分3路執行搜索，約談楊坤煌及周姓廠商，訊後諭知楊、周各10萬元交保。全案朝涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利、刑法第216條及第215條之行使業務登載不實方向偵辦。

聯醫和平院區工務課長楊坤煌（著藍衣者）。記者房荷庭／攝影
聯醫和平院區工務課長楊坤煌（著藍衣者）。記者房荷庭／攝影
涉案周姓廠商。記者房荷庭／攝影
涉案周姓廠商。記者房荷庭／攝影

北市 門檻

延伸閱讀

和平院區爆整修採購弊案！檢調約談3人 北市聯醫：全力配合調查

北市聯醫和平院區採購案涉貪汙 檢調今約談工務課長及廠商3人

助理薪水捐服務處構成貪汙？ 律師旁聽高虹安助理費案後吐見解

故宮北部院區跳電2分鐘 國寶有驚無險

相關新聞

停車糾紛引殺機 車床黑手揮刀砍咖啡客被判5年10個月

彰化縣鍾姓男子不滿隔壁咖啡店顧客常在他家車前停車，去年10月間要求陳姓顧客移車遭拒，先呼對方巴掌，再返家持水果刀砍殺陳，...

月亮歌后訴請前夫返還不當得利1800萬 事證不足遭駁回

「月亮歌后」李珮菁提起民事訴訟請求前夫林姓男子返還不當得利1800多萬元。因李珮菁未提出事證證明雙方存在保管金錢協議，被...

北市聯醫和平院區採購案涉貪汙 工務課長10萬交保

台北市立聯合醫院和平院區工務課長楊坤煌於2022年間，因要整修院內辦公室設備汰換或修補，涉嫌規避政府採購法規定，將總共3...

警政署要求縣市警察局聯繫立委 協助申請安全警衛保護

警政署晚間指出，近日立法院審查重大法案，各黨派都在立法院周邊舉辦相關活動表達訴求，為維護立法委員行使職權安全，警政署已要...

打蠟太滑...檢察官滑倒身心受創聲請國賠

彰化地檢署主任檢察官吳怡盈2年前加班，因走廊地板有除蠟劑但未擺放標示，她踩到除蠟劑，瞬間滑倒重摔在地導致手臂骨折等傷害並...

過期原料製咖啡、奶茶包 伯享負責人被判4年

伯享生技股份有限公司將即期、過期原料摻入其他原料，以「回春」手法延長2年有效期限，再製成咖啡包、奶茶等多項產品流入市面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。