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北市聯醫和平院區採購涉弊 課長10萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

聯醫和平院區工務課長楊姓工務課長（著藍衣者）。記者房荷庭／攝影
聯醫和平院區工務課長楊姓工務課長（著藍衣者）。記者房荷庭／攝影
北市立聯合醫院和平院區楊姓工務課長，涉於二○二二年間要整修院內辦公室設備汰換或修補時，規避政府採購法規定，將總共卅幾萬元的採購案，分成四筆小額採購案，使同一廠商得標，涉嫌貪汙治罪條例。

台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處執行搜索，約談楊姓課長及廠商。楊昨晚訊後以十萬元交保。

據了解，二○二二年，台北市立聯合醫院和平院區因要整修院內辦公室設備汰換或修補，涉嫌規避政府採購法規定，將總計卅幾萬元的採購案，拆分成四筆小額採購，使各標案金額低於十萬元，符合無需公開招標的條件，均由同一個廠商承包。

檢調也查出，涉案廠商旗下有數間登記不同名稱的裝修公司，涉嫌透過數間公司名義同時參與招標，另提供不實的報價單。

根據當時的政府採購法規定，標案金額若達十萬以上，須公開招標，楊姓課長涉嫌將卅餘萬的經費分成四筆小額採購案，涉意圖規避政府採購法第十四條、中央機關未達公告金額採購監辦辦法第六條等規範。

有關小額採購金額門檻，現已調整為十五萬元。

去年五、六月間，有民眾投訴，聯醫和平院區院長許家禎上任後整修院長室，疑似將工程款拆分數筆後發包，懷疑此舉是刻意規避政府採購法規定。

院方當時回應，因業務需求辦理採購，並未違反政府採購法規定，若後續接獲相關單位詢問，將配合調查。

檢調昨兵分三路搜索，約談楊及廠商夫妻，全案朝貪汙圖利罪，和行使業務登載罪不實方向偵辦。

北市 貪汙 門檻

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