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潑快乾膠搶iPhone 燒傷她頭臉

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
越南籍移工阮姓男子以介紹工作為由約何姓女同鄉見面，卻誘拐到偏僻山區，趁何不注意持快乾膠朝她臉潑灑後搶走手機，何女頭、臉二度燒傷，連眼睛都被黏住一度睜不開，身上也因遭腐蝕冒出陣陣白煙；法院認為快乾膠屬對人生命構成威脅之凶器，雙方雖達成調解，傷害部分也撤告，仍依攜帶凶器強盜罪判阮男七年二月。

檢警調查，阮男透過臉書認識何女，二○二三年十月廿二日佯稱要介紹工作給她，上午七時許相約台中太平區立文街附近工地見面；接著以要找老闆為由，帶何女至附近的咬人狗坑登山步道。

阮男向何女稱要借用她的iPhone手機打電話，趁突然持預藏的快乾膠（強力接著劑），裝入塑膠杯後近距離朝何女臉部潑灑，何女當場頭臉、脖子及手部二度燒傷，眼睛還被黏住睜不開，阮隨後搶走手機逃逸。

台中地方法院審理時，阮否認強盜，辯稱不是故意對何女潑快乾膠，是瓶子從身上掉出來，他倒進塑膠杯後，不小心跌倒才潑到何，因對方叫很大聲，自己怕被誤會才跑掉。

何女說，看到阮拿一個塑膠杯裝有液體，突然朝她臉上潑過來，自己臉、脖子及頭皮都灼傷，還看見白色霧氣從她身上冒出來。

法院審酌，朝人潑灑快乾膠，其化學成分會造成灼傷。

何女也稱，被潑到後眼睛遭黏住睜不開，身上也很刺痛，當下她叫很大聲下意識起身跑了幾步，因眼睛被黏住看不見，就邊跑邊揉眼睛，揉開後發現身上有白色霧氣。

法院認定，阮持快乾膠潑灑釀何女致雙眼疼痛難以睜開，影響視力，屬對人生命、身體、安全構成威脅的凶器，重判阮男七年二月徒刑。可上訴。

人生 強盜

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