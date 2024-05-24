律師涉詐 立委：一審有罪就除名

立委王鴻薇說，為嚇阻律師協助詐騙，將提案嚴懲涉詐律師，部分罪行一審有罪即應除名。圖／聯合報資料照片 律師鄭鴻威涉嫌勾結詐騙集團案，橋頭地院法官石育恩被查出疑似也有牽連，涉協助藏匿三百萬元現金在法官辦公室，被約談交保後遭停職。監察委員林國明、紀惠容、王麗珍昨天表示已申請調查。國民黨立委王鴻薇則說，為嚇阻律師協助詐騙，將提案嚴懲涉詐律師，部分罪行一審有罪即應除名。

台北地檢署日前依組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴與詐騙集團勾結並洩密的律師鄭鴻威等十八人，全案移審後，爆出鄭鴻威曾將數百萬元現款藏於橋頭地方法院石育恩的辦公室內；石被搜索約談後以八十萬元交保。

桃園地檢署吳姓檢察官也被爆出涉嫌幫助朱姓律師男友策畫，並建議朱姓律師可與鄭鴻威談合作模式。

林國明、紀惠容、王麗珍對本案極為重視，申請立案調查；認為石姓法官及吳姓檢察官行為是否屬實、有無違反法官倫理規範、檢察官倫理規範及公務員服務法等規定，有深入調查必要。

近年律師涉詐不斷，半年不到，已發生三件以上律師涉詐，起訴律師十九人，層級還牽涉檢察官、法官。王鴻薇表示，這些人協助犯罪詐騙集團勾結律師團伙，甚至充當軍師，侵害百姓的財產，造成許多家庭家破人亡，罪無可恕。她將提案修正律師法，對於犯洗錢防制法、組織犯罪條例第三條第一項有關詐騙部分，及發起指揮操縱犯罪組織或參與犯罪者，一審有罪即應除名，法務部也認同這樣的修法方向。

王鴻薇表示，社會已為詐騙問題付出太多，有年輕律師朋友反映，不齒這些律師所作所為，也認為現行法令有所不足，要替詐騙集團受害者申冤，更要幫律師界清理門戶。