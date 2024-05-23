快訊

中職／兄弟慘敗…雄鷹18安16分猛攻 寫3大隊史紀錄

警政署要求縣市警察局聯繫立委 協助申請安全警衛保護

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署晚間指出，近日立法院審查重大法案，各黨派都在立法院周邊舉辦相關活動表達訴求，為維護立法委員行使職權安全，警政署已要求各縣市警察局主動聯繫轄內立法委員，依「警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定」申請派遣安全警衛，針對立法委員人身、住居所、服務處所或辦公處所等給予人身保護。

警政署已責由立法院所在的台北市警察局及保安警察第六總隊等單位，加強立法院周邊各項安全維護作為，全面提升危安預警，絕不容危害發生。

警政署強調，對於立法院周邊集會活動，將秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為，一定嚴正執法，不容任何人挑戰公權力，並呼籲社會大眾應以理性方式表達意見與訴求。

警政署晚間指出，已要求各縣市警察局聯繫轄內立委，協助申請安全警衛保護立委安全。記者廖炳棋/翻攝
警政署晚間指出，已要求各縣市警察局聯繫轄內立委，協助申請安全警衛保護立委安全。記者廖炳棋/翻攝

立法院 行政中立 警察

延伸閱讀

不只立法院外 「我藐視國會」明天串聯7縣市

民眾黨團成立國會改革澄清專區 批綠造謠

黃國昌拒絕警方隨扈保護 自爆遭有前科者在立院電梯偷拍

藍委遭集體「放菊花」 國民黨團發函警政署盼1藍委配1隨扈

相關新聞

打蠟太滑...檢察官滑倒身心受創聲請國賠

彰化地檢署主任檢察官吳怡盈2年前加班，因走廊地板有除蠟劑但未擺放標示，她踩到除蠟劑，瞬間滑倒重摔在地導致手臂骨折等傷害並...

警政署要求縣市警察局聯繫立委 協助申請安全警衛保護

警政署晚間指出，近日立法院審查重大法案，各黨派都在立法院周邊舉辦相關活動表達訴求，為維護立法委員行使職權安全，警政署已要...

北市聯醫和平院區採購案涉貪汙 檢調今約談工務課長及廠商3人

台北市立聯合醫院和平院區楊姓工務課長於2022年間，因要整修院內辦公室設備汰換或修補，涉嫌規避政府採購法規定，將總共30...

停車糾紛引殺機 車床黑手揮刀砍咖啡客被判5年10個月

彰化縣鍾姓男子不滿隔壁咖啡店顧客常在他家車前停車，去年10月間要求陳姓顧客移車遭拒，先呼對方巴掌，再返家持水果刀砍殺陳，...

過期原料製咖啡、奶茶包 伯享負責人被判4年

伯享生技股份有限公司將即期、過期原料摻入其他原料，以「回春」手法延長2年有效期限，再製成咖啡包、奶茶等多項產品流入市面，...

和平院區爆整修採購弊案！檢調約談3人 北市聯醫：全力配合調查

北市聯醫和平院區去年遭爆整修疑似規避採購法，今台北地檢署指揮調查局台北市調查處搜索3處，約談楊姓工務課長及廠商共3人，緣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。