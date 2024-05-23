警政署要求縣市警察局聯繫立委 協助申請安全警衛保護

警政署晚間指出，近日立法院審查重大法案，各黨派都在立法院周邊舉辦相關活動表達訴求，為維護立法委員行使職權安全，警政署已要求各縣市警察局主動聯繫轄內立法委員，依「警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定」申請派遣安全警衛，針對立法委員人身、住居所、服務處所或辦公處所等給予人身保護。

警政署已責由立法院所在的台北市警察局及保安警察第六總隊等單位，加強立法院周邊各項安全維護作為，全面提升危安預警，絕不容危害發生。