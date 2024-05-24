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冒名西屯殯儀館BOT案 吸金4億

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導

台中有不肖業者自稱專包市府生命禮儀處工作，以「台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」四處「吸金」，受害者近期驚覺遭騙，昨在市議員蔡耀頡陪同下舉行記者會。記者劉柏均／攝影
台中有不肖業者自稱專包市府生命禮儀處工作，以「台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」四處「吸金」，受害者近期驚覺遭騙，昨在市議員蔡耀頡陪同下舉行記者會。記者劉柏均／攝影
台中市蔡姓夫妻自稱專包中市府生命禮儀處工作，以「台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」四處吸金，部分被害人昨天由市議員蔡耀頡陪同出面指控，一名張姓男子被騙15筆土地及3筆建物，市值近4億，至少有6人受害。民政局表示，所有殯儀館都不會用BOT，將與法制局研究是否提告或協助被害人提出訴訟。

被害人指出，蔡姓夫妻為室內裝修公司負責人，曾承攬台中市生管處崇德殯儀館修繕工程、大甲第二納骨塔增設工程，持偽造的西屯區殯儀館BOT案合約書，向被害人表示已承攬到BOT案，才不疑有他，投入資金。

張姓男子在台東縣鹿野有10餘筆土地，市值超過4億元，但10年前中風將土地借名登記於親戚，代為管理；蔡姓夫妻以要在鹿野蓋殯儀館為由，持蓋有印章的授權書，向親戚們申辦移轉，怎料未返還金額，才知受騙。

蔡耀頡說，市府應立即自清，並無相關BOT案，同時清查蔡姓夫妻是否還有接市府其他工程，要求市府應該提出相關法律訴訟，以正視聽，不容許市民遭詐騙吸金。

民政局長吳世瑋說，市議會曾決議，所有殯儀館場館不會用BOT標案，但近兩個月多名議員反映，包含東海館、崇德館要BOT，都有人以相關名義募款，「沒有這些案子」，目前看起來是詐騙。

吳世瑋說，若真有BOT個案，廠商需募款，也需向市府民政局提出申請，但民政局並無相關申請案「沒有這些案子」，市長盧秀燕也交代要協助被害民眾，將與法制局研究是否提告，或是協助被害人提起訴訟。

BOT 殯儀館 盧秀燕 納骨塔 蔡耀頡 詐騙

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