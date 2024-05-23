打蠟太滑...檢察官滑倒身心受創聲請國賠

彰化地檢署主任檢察官吳怡盈2年前加班，因走廊地板有除蠟劑但未擺放標示，她踩到除蠟劑，瞬間滑倒重摔在地導致手臂骨折等傷害並有後遺症，術後聲請國賠，因與彰檢、廠商的國賠調解不成，檢察官作成不起訴處分，吳現改向彰化地方法院提起國賠聲請。

時任彰化地檢署檢察長俞秀端已調桃園地檢署，她是司法官第35期，吳怡盈是司法官第39期，為資深主任檢察官。2年前吳在某周末到彰化地檢署加班，踩到除蠟劑，瞬間滑倒重摔在地，造成右側近端肱骨骨折、術後殘存右肩僵硬等傷害。

不起訴處分書指出，吳怡盈手術治療並住院，術後依醫囑應禁止勞動3個月，前1個月宜需人照護，2個月後應每周至少復3次。

吳怡盈認為，彰檢110年底至111年初開始除蠟又打蠟後，到111年農過年前止，已至少兩名彰檢人員因地滑跌倒。施姓檢察官向襄閱主任檢察官、總務科長反映此事，勿再持續，但檢察長俞秀端卻疏未注意和防範，黃姓廠商也疏未注意，在無標誌無警示的狀態下貿然於走廊地板擱置除蠟藥劑，導致她受傷、心理健康也受創，俞秀端還在公開會議暗示她回來上班，使她倍感壓力導致憂鬱求診服藥，身心健康受到傷害。

俞秀端否認事前知道有同仁滑倒和接獲同仁提起有人受傷，若知道就會停止工程或加強整個工程施作的安全性，吳受傷後，這個工程就停止沒有再施作；主任檢察官會議沒有要求吳要回來上班之意；彰檢這項勞務與廠商簽訂合約，若因安全保護不周全導致發生意外事件，應由得標廠商負相關責任及賠償。

總務科長證稱，以電腦開機公告打掃及除蠟作業的時間和範圍，也有用紙本公告，主任辦公室的王姓工友告知有用LINE通知檢察官。吳滑倒後，未針對其他範圍辦理除蠟作業，沒人或吳來反映滑倒，若有，一定會請廠商加強防護，至少在工程進行中，都沒接受到這樣的訊息。

被指滑倒受傷的另兩名彰檢人員都沒向總務等單位反映，僅私下談起，其餘如施姓檢察官經傳未到，襄閱主任檢察官記不清楚接獲施姓檢察官反映，要施直接向總務主任反映，是在吳滑倒前或滑倒後。