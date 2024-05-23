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月亮歌后訴請前夫還逾1800萬元 嘉院判駁回可上訴

中央社／ 嘉義市23日電

月亮歌后李珮菁向嘉義地方法院提民事訴訟，請求前夫林姓男子返還不當得利約1800多萬元。因李珮菁未提出事證證明雙方存在保管金錢協議，嘉義地院今天判駁回。可上訴。

嘉義地方法院指出，李珮菁與林姓男子結婚後，第1次於民國103年7月2日辦理離婚，並於同年8月26日再度結婚，不過又於105年9月2日再度離婚。

嘉義地院表示，李珮菁主張於97、98年間，分別匯款新台幣1300多萬元至林姓男子某銀行帳戶，由林男保管。後續又匯150萬元至林男某銀行帳戶，也是交由林男保管。後來又應林男要求，將現金350萬元匯到雙方在某銀行開設的共同帳戶，並交由林男保管。

雙方離婚後，李珮菁依民法不當得利規定，日前向嘉義地方法院提民事訴訟，請求林男返還不當得利，合計約1800多萬元。

林男主張所匯的1300多萬元款項，因當時是夫妻，協議用於家裡開銷、佣人費用、雙方父母所需花費等，財產、債務都是共同負擔。至於其他2筆款項，事隔已久，並不知情，也未經手，更沒有領取。

嘉義地方法院認為，李珮菁分別將1300萬元及150萬元存入林男帳戶內，當時2人是夫妻，李珮菁交付金錢的原因多端，不一而足，尚難以李珮菁交付款項給林男，即認為是林男幫李珮菁保管，且女方未提出其他證據證明雙方存在保管金錢的協議。

嘉義地院指出，李珮菁未舉證證明有350萬元的存在及來源，且也沒有舉證證明有將350萬元交由林男保管。因此，李珮菁依據民法不當得利規定，請求林男返還1800多萬元，為無理由，應予駁回。

嘉義 結婚 離婚

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